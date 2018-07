Chruschtschow und Tito. Das überraschende Zusammentreffen des Ersten sowjetischen Parteisekretärs mit dem jugoslawischen Staatschef in Rumänien hat im Westen die Ansicht gestärkt, daß sich Moskau mit Belgrads „besonderem Weg zum Sozialismus“ endgültig abgefunden hat. Einzelheiten über die Geheimverhandlungen zwischen den beiden kommunistischen Potentaten sind noch nicht bekannt, doch nimmt man an, daß im Mittelpunkt der Gespräche das Verhältnis der Sowjetunion zu den anderen Ländem des Ostblocks gestanden hat. Es,sieht so aus, als ob der Weg zu den Hauptstädten der Ostblockstaaten für den Kreml gegenwärtig über Belgrad führt. Das weiß Tito, und er wird einen nicht geringen Preis für die von ihm erbetene Hilfe gefordert haben.

Dulles in London. Die Londoner Abrüstungsgespräche, die während der letzten Wochen immer mehr festzufahren drohten, wurden durch das persönliche Eingreifen des amerikanischen Außenminister Dulles in ein neues Stadium geführt. Durch die Vorschläge, die Dulles im Londoner Lancaster House unterbreitete und die im wesentlichen vorsehen, entweder das gesamte Gebiet der USA und der Sowjetunion für eine Inspektion zu öffnen oder ein Polargebiet zur Inspektionszone zu machen, konnte der Westen die Verbandlungsinitiative wieder an sich reißen und dem sowjetischen Gesprächspartner gleichsam den „Schwarzen Peter“ zuspielen. Zur Zeit ist noch ungewiß, inwieweit die Sowjets auf die Vorschläge des amerikanischen Außenministers eingehen werden.

Chruschtschow in Ostberlin. Zusammen mit seiner neunköpfigen Begleitung – traf der sowjetische Parteichef am Mittwoch mittag auf dem Schlesischen Bahnhof in Ostberlin ein. Kurz vorher war er am Stadtrand von Berlin mit einer Düsenmaschine gelandet, die ihn direkt aus Moskau gebracht halte. Nach dem Willen der Machthaber von Pankow soll sich dieser propagandistisch sorgfältig vorbereitete Besuch zu einem großen politischen Spektakulum ausweiten, um dem schwankenden Thron der Ulbricht-Regierung jedenfalls optisch eine neue Stütze zu geben, Große Demonstrationskolonnen wurden aus den Betrieben abkommandiert. Wie in aller Welt, so rätselt man auch in Berlin an der überraschenden Tatsache herum, daß Chruschtschow auch auf dieser Reise – schon zu Tito war er allein gefahren – nicht von seinem Reisegefährten der letzten Monate und Jahre, dem sowjetischen Ministerpräsidenten Bulganin begleitet wird, sondern von dem in letzter Zeit immer mehr vordrängenden Mikojan.

Kampf der Korruption. Nachdem sich in letzter Zeit Unregelmäßigkeiten bei der dem Bundesverteidigungsministerium unterstellten Beschaffungsstelle in Koblenz gehäuft und in der Öffentlichkeit ein immer größeres Aufsehen erregt hatten, entschloß sich Verteidigungsminister Strauß zur Einsetzung einer zentralen Oberwachungsstelle. Sirius, 8. 8. 57