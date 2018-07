Haben wir schon „heiße Aktienkurse“? Diese Frage bewegt bereits wieder die Gemüter. Um sie beantworten zu können, muß man sich vor Augen führen, warum die Kurse in den letzten Wochen gestiegen sind. Der Grund waren die Käufe des Auslandes, die rein spekulativen Charakter hatten und noch haben. Denn was wollen die Ausländer erreichen? Sie rechnen erstens mit einer Aufwertung der D-Mark, und sie glauben zweitens, daß sich die D-Mark nicht in dem gleichen Maß; entwertet wie der französische Franc, das englische Pfund oder der holländische Gulden. Daraus ist doch wohl für die weitere Börsenentwicklung folgender Schluß zu ziehen: Kommt es tatsächlich zu einer Neuordnung der Währungsparitäten, wird das Ausland die D-Mark (und die deutscher Aktien) wieder verlassen und sich anderen Spekulationen zuwenden. Steht es jedoch fest, daß die DM-Aufwertung ausbleibt, dann wird ebenfalls verkauft, weil kein Grund besteht, „in der D-Mark’ zu bleiben. Punkt 1 zielt also auf eine relativ kurzfristige Spekulation hin, während bei Punkt 2 die Aussicht, daß der durch Ausländer erworbene Besitz längere Zeit festliegt, größer ist. Angesichts dieser Lage wird heute niemand mit Sicherheit sagen können, ob es schon an der Zeit ist, „Gewinn“ mitzunehmen“. Wer sich aber entschlossen hat, dem mag folgender Hinweis nützlich sein

Die Spekulation um die Währung ist auch auf dem Markt der festverzinslichen Werte nicht ohne Auswirkung geblieben. Aber wie schon so oft, so werden auch hier die Dinge offensichtlich übertrieben. Ein Beispiel ist die fünfprozentige Dawes-Konversionsanleihe von 1924153 (britische Pfund-Sterling-Ausgabe). Die Anleihe wird mit Stückzinsen gehandelt, das heißt, daß die Zinsen für die Zeit vom letzten Zinstermin bis zum Tage des Besitzwechsels dem Kurswert hinzugerechnet werden. Dadurch entsteht weder für den Käufer noch für den Verkäufer eine Zinseinbuße. Für – den Handel mit dieser deutschen Pfund-Anleihe ist ein fester Umrechnungskurs von 1 £ = 11.80 DM bestimmt, nur beim Einlösen des Zinskupons wird der jeweilige Tageskurs des Pfundes zugrunde gelegt. Die kleinste Stückelung dieser Anleihe geht über 100 £; an den westdeutschen Börsen wird sie zu etwa 71 v. H. notiert. Ihre Zinsen sind steuerfrei.

Beispiel: Kauft jemand fünfprozentige Dawes-Anleihe mit einem Nominal-Wert von 100 £, so müßte er nominell nach dem Umrechnungskurs 1180 DM bezahlen. Da die Anleihe jedoch nur zu 71 v. H. notiert, braucht er lediglich rund 837 DM aufzubringen. Weil die Zinsen – wie immer bei festverzinslichen Werten – auf den Nominalbetrag gezahlt werden, ergibt sich eine Rendite von 7,04 v. H. Sie erhöht sich auf über zehn v. H., wenn die Tilgung in die Rechnung mit einbezogen wird, denn die Anleihe muß ab 15. April 1959 mit zwei v. H. zurückgezahlt werden; die vollständige Rückzahlung erfolgt spätestens am 15. Oktober 1969. Die Anleihe ist also relativ kurzfristig.

Das Risiko bei diesem Papier liegt in der diskutierten Pfundabwertung bezw. der DM-Aufwertung. Aber rechtfertigt es den so niedrigen Kurs? Fünfprozentige Pfandbriefe (mit Laufzeiten bis zum Jahr 2000), deren Zinsen ebenfalls steuerfrei sind, werden heute mit etwa 90 v. H. gehandelt. Geht man von diesem Kurs aus und schätzt die Abwertung des Pfundes (obwohl sie noch keineswegs feststeht) auf etwa zehn v. H., dann wäre ein Kurs für die Dawes-Anleihe von 80 v. H. noch keineswegs zu hoch gegriffen. Sie liegt also rein rechnerisch um acht bis neun Punkte zu niedrig.

Bei dieser Feststellung sind jedoch die hier bestehenden Sonderchancen noch nicht berücksichtigt. Kommt es in absehbarer Zeit nicht zu einer Neuordnung der Währungen, dann besteht ohne Zweifel die Möglichkeit, daß die Bundesrepublik von einer vorzeitigen Schuldentilgung (verstärkter Rückkauf u. ä.) Gebrauch macht. Also entweder frühzeitige Rückzahlung zu pari oder höhere Kurse durch freie Käufe an den Börsen!

Zusammengefaßt gesehen kommt der Käufer der Anleihe in den Genuß folgender Vorteile: Hohe steuerfreie Effektivverzinsung, Aussicht bis spätestens 1969 den vollen Nennbetrag zurückgezahlt zu erhalten, gute Chancen, daß die Kurse der Anleihe (ganz gleich, ob die Währungsparitäten geändert werden oder nicht) steigen werden. Und am Rande: Die Stücke enthalten noch eine „Schattenquote“. Damit sind die in der Zeit von 1945 bis 1952 aufgelaufenen Zinsrückstände (56 v. H.) gemeint. Bei der Pfund-Sterling-Ausgabe wird das Recht zum Bezüge von Schattenquoten-Fundierungsschuldverschreibungen gewährt, das jedoch erst nach der Wiedervereinigung Deutschlands ausgeübt werden kann. Deshalb läßt sich der Wert der Schattenquote heute kaum abschätzen und infolgedessen bleibt sie zunächst besser in allen Rechnungen unberücksichtigt. K. W.