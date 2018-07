Von Peter Franz Stubmann

Der hundertste Geburtstag des Reeders Alben Ballin, des Begründers der deutschen Passagierschiffahrt und eines hervorragenden Kaufmanns im alten hanseatischen Geiste, wird am 15. August gefeiert. Daß dies nicht allein seine Persönlichkeit ausmachte, sondern daß er auch ein Mann von geistigem Format und schriftstellerischer Gestaltungskraft war, wird selten erwähnt. Wir haben daher den hamburgischen Senator a. D. Dr. Peter Franz Stubmann gebeten, einmal auf diese besonderen Eigenschaften Albert Ballins hinzuweisen. Senator Stubmann hat in beiden Tätigkeiten – der des Kaufmanns und der des Schriftstellers – selber lange praktiziert: Er war von 1920 bis 1925 Chef der Delegation für Handel, Schiffahrt und Gewerbe bei der Hansestadt Hamburg, und er hat unter dem Pseudonym Thomas Klingg mehrere Schauspiele, Kurzgeschichten und Bücher geschrieben – „Der Schelm Jan Blaufink“ und „Ein Weltbild zerbricht“, um nur zwei davon zu nennen. Durch seine 1926 erschienene Ballin-Biographie, deren Auflage 1933 größtenteils der Verbrennung zum Opfer fiel, weist er sich als hervorragender Kenner dieses bedeutenden Reeders – und eben auch Schriftstellers – aus.

Der große deutsche Reeder Albert Ballin war schon in dem, was er in seiner Hauptaufgabe mit ungeheurem Erfolg geschaffen hatte, eine ungewöhnliche Erscheinung. Als Reedereidirektor war er Kaufmann, gesetzlicher Vertreter einer Aktiengesellschaft. Bereits als Inhaber einer vom Vater ererbten unbedeutenden Auswanderer-Agentur erwies er sich als Unternehmer; seine Firma strebte bald mit Erfolg über die ursprünglichen Grenzen ihrer staatlich genehmigten Tätigkeit hinaus. 1886 zum Passageleiter der Hamburg-Amerika Linie berufen, suchte er dauernd nach neuen Formen, und selbst ein bedeutender Ingenieur, der jahrelang mit ihm zusammenarbeitete, aber oft Konflikte mit ihm hatte, gestand ihm freimütig zu, daß er geniale Anlagen besaß.

Wenige Tage nach seinem Tod (1918) sprach sein Freund, der bedeutende Hamburger Bankier Max M. Warburg, das Wort, er sei „mehr Künstler als Kaufmann“ gewesen. Ballin war in der Tat durch seine eigenartigen Anlagen weit hinausgewachsen über die vielen großen Kaufleute der wilhelminischen Zeit. Denn er war auch geistig ein Mann seltener Prägung – ein Mann der Feder. Wer ihn wie ich jahrelang in wirtschaftspolitischer Gemeinschaftsarbeit kennengelernt hat, merkte, daß er sich nur zum Schein gelegentlich den Klischee-Ansichten anderer anpaßte, daß er vor allem seinem kaiserlichen Freund zuliebe diese oder jene Meinung äußerte. Das geschah im Kriege zum Beispiel mit jenem unklaren Wort vom „nassen Dreieck“, das Deutschland sich sichern müsse. Er hat später sich nicht gescheut, es bereuend zu widerrufen oder umzudeuten. Aber entscheidend ist, daß er (namentlich in den Jahren seiner Erfolge bis 1914) das unwiderstehliche Bedürfnis empfand nach Aussage – auch mit der Feder. Vieles von dem, was er an Papieren hinterlassen hat, ist in falscher Scheu nach seinem Tode der archivarischen Forschung entzogen worden und vernichtet. Aber das Wenige, was uns blieb, ist charakteristisch genug, um diesen bedeutenden Mann auch nach dieser Seite hin zu kennzeichnen.

Man fühlt aus seinen Niederschriften das Erlebnis – unmittelbar gestaltet – deutlich heraus. Diese Art zu schreiben findet sich sogar auch in Berichten geschäftlicher Art. In einem solchen Bericht über die erste „Exkursionsfahrt“ eines großen Passagierdampfers nach dem Orient, welche die Seereise zum Selbstzweck machte – das war seine ureigene Idee – schrieb er zum Beispiel: „Es fehlte selbst in meiner nächsten Umgebung nicht an Leuten, die glaubten, es sei in meinem Oberstübchen nicht ganz richtig, als ich im Januar 1891 mit der ‚Auguste Viktoria‘ an der Spitze von 241 kühnen Reisenden die erste Vergnügungsreise nach dem Orient unternahm.“

Wie groß bei Albert Ballin das Bedürfnis war, seinen Gedanken und Empfindungen – einem berufenen Schriftsteller gleich – Ausdruck zu geben, zeigt am deutlichsten ein Artikel. Ihn schrieb er nach dem Tod eines einfachen Hafenberichterstatters, dem er bei Probefahrten und ähnlichen Anlässen immer wieder begegnet war und den er gern mochte. Karl Kuskop war ein wahres Hamburger Original, und der Nachruf Albert Ballins enthielt nicht etwa einige Zeilen der Erinnerung, sondern war ein erschöpfender Aufsatz, den zu schreiben ihm offenbar echtes Herzensbedürfnis war. Jede Zeile verrät es. – Kuskop war jahrzehntelang Vertreter des „Hamburger Fremdenblatts“ im Hamburger Hafen und auf der Unterelbe und schon in seiner Erscheinung – wie Ballin schreibt – eine „Seele von Mensch“. In seinem Nachruf erzählt er zwei reizende Geschichten aus eigener Erinnerung um Karl Kuskop. Die eine davon ist diese:

„Zum Dank für die freundliche Versorgung mit heimatlichem Lesestoff banden die Kapitäne und Offiziere, die sich seiner Freundschaft erfreuten, Kuskop die größten Bären auf. Da hatte einer von ihnen – ‚Eeen so’n dummen Jung‘, wie er sie nannte – von der Packetfahrt, in der Weinstube von Hermann Bade am Stubbenhuk ihm am späten Nachmittag bei einer Flasche altem Portwein erzählt, daß eine mit Arsenik beladene Schute im Hamburger Hafen gesunken sei, und daß daraus vielleicht die Notwendigkeit entstände, den Hamburgern vorläufig alles Wassertrinken zu verbieten. Es war nachmittags fünf Uhr, und Kuskop hat, wie er versicherte, nicht einmal seinen Portwein ausgetrunken, um schnell noch eine Notiz in den Tagesbericht zu bringen, die lediglich das Faktum der Vermengung des Elbwassers mit Arsenik feststellte. Am nächsten Morgen, als Kuskop noch in den schönsten Träumen lag, erschienen bei ihm zwei Beamte der Kriminalpolizei und führten ihn nach dem Arrestlokal im Stadthaus. Um zehn Uhr wurde er ... vorgeführt Kuskop sagte, er habe natürlich sofort“ gemerkt, daß ihn der ‚dumme Junge‘ habe hereinfallen lassen, und darum habe er jede Auskunft verweigert. Er sei dann Senator Petersen vorgeführt worden, der mit großer Beredsamkeit versucht habe, ihm den Namen des Missetäters zu entlocken. Kuskop war aber standhaft geblieben, und Petersen habe schließlich, um ihn gefügig zu machen, ihn wieder in Arrest führen lassen. Abends um fünf Uhr sei er wieder aus dem Arrestlokal geholt worden und wieder zu Senator Petersen gebracht, der jetzt auf das entschiedenste von ihm die Angabe des Namens verlangte. Kuskop habe ihm aber gesagt: ‚Herr Senator, wenn Sie an meiner Stelle wären, würden Sie ihn auch nicht nennen.‘ Darauf habe sich Senator Petersen zu den Beamten gewandt und habe gesagt: ,Sehen Sie, meine Herren, Herr Kuskop ist ein Gentleman. Mit dem werden wir nichts. Es ist am besten, Sie schmeißen ihn raus.‘ Das sei denn auch von diesen Beamten in Gemeinschaft mit noch einigen Kollegen in der gründlichsten Form besorgt worden.“

Es wird berichtet, daß Ballin in der Gesellschaft als Charmeur besonders beliebt war. Einer, der ihn sehr genau kannte, war der Ansicht, daß er – wäre er nicht der ideenreiche und zu Weltberühmtheit gelangte Generaldirektor der Hamburg-Amerika Linie geworden – ebenso gewiß ein erfolgreicher Schriftsteller, vielleicht ein Meister der Feder geworden wäre.