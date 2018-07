Seitdem der britische Verteidigungsminister Duncan Sandys im Frühjahr die englischen Umrüstungspläne bekanntgab, ist weder bei den Verbündeten Englands noch in London selbst die Frage verstummt: Kann Großbritannien der Entwicklung der Kernwaffen den absoluten Vorrang in seiner Wehrpolitik einräumen, ohne dadurch seine konventionellen Streitkräfte so zu vernachlässigen, daß es seinen NATO- und Commonwealth-Verpflichtungen nicht mehr nachzukommen in der Lage ist?

Dahinter standen weitere schwerwiegende Fragen, die auch in Washington in den letzten Tagen wieder stark diskutiert wurden: Nützt es dem Westen überhaupt, sein nukleares Potential über eine bestimmte Grenze hinaus auszubauen? Nähme er sich damit nicht selbst die Möglichkeit, einer begrenzten Sowjetexpansion lokal mit konventionellen Mitteln zu begegnen und dadurch die große Auseinandersetzung zu verhüten?

In England entzündete sich die mit wachsender Heftigkeit geführte Diskussion an den ersten konkreten Maßnahmen zur Verwirklichung der im letzten Verteidigungsweißbuch aufgestellten Grundsätze. Zunächst drehte sie sich vornehmlich um solche Imponderabilien wie die Auflösung oder Zusammenlegung ruhmreicher Traditionsregimenter und die Höhe der Abfindungssummen für die vorzeitig aus dem Dienst scheidenden Offiziere. Sehr rasch weitete sie sich indessen zum Grundsätzlichen aus. Die Briten warfen nämlich einen zweiten Blick auf ihre Umrüstungspläne: einen nachdenklichen, kritischen Blick. Selbst im Kabinett gab es Differenzen.

Das gewichtigste Wort in der innerenglischen Verteidigungsdebatte führten dabei die Times und der Observer. Sie scheuten nicht davor zurück, Verteidigungsminister Sandys Leichtfertigkeit und mangelnde Gründlichkeit bei der Ausarbeitung seiner Konzeption vorzuwerfen. Ja, sie bezichtigten den Minister einer Prestigepolitik, welche die nationalen Interessen Großbritanniens außer acht lasse, – mehr noch: ihnen geradezu zuwider laufe.

Die beiden einflußreichen Blätter, die selbst einen britischen Beitrag zum nuklearen Abschreckungspotential des Westens grundsätzlich bejahen, können sich des Verdachts nicht erwehren, Sandys wolle diesen Beitrag benützen, um der „Stimme Englands in den Echogalerien des State Department und des Pentagon“ stärkeren Widerhall zu verleihen.

Neben dieser massiven Kanonade wurde eine weitere Breitseite sachlicher Argumente gegen Sandys abgefeuert: Die Kernwaffenrüstung werde für England keineswegs billiger sein als die herkömmliche Bewaffnung, im Gegenteil werde der jährliche Mitgliedsbeitrag im nuklearen Klub sich zwangsläufig ständig erhöhen. Das aber müsse sich, bei dem ohnehin begrenzten Wehrbudget, in weiteren Etat-Kürzungen für Heer, Marine und Luftwaffe auswirken.

Längst ist es kein Geheimnis mehr, daß die britischen Umrüstungspläne seit jeher im Shape-Hauptquartier und von den meisten Commonwealth-Premiers mit Unbehagen angesehen wurden. Bisher ließ man sich das in England nicht allzu sehr verdrießen. Inzwischen aber hat der Wüstenkrieg in den Dschebeln des Sultanats Oman und Muskat den Einwänden gegen eine einseitig nukleare Bewaffnung der englischen Streitkräfte neue Überzeugungskraft verliehen. Die Notwendigkeit einer rasch beweglichen, als „Feuerwehrbrigade“ jederzeit und überall einsatzfähigen Truppe, wurde dort von neuem demonstriert. Verteidigungsminister Sandys hat die Bildung einer solchen Truppe wohl in Aussicht gestellt. Manches aber (der jüngst offenbar gewordene Engpaß bei der Freiwilligenrekrutierung, die vorgesehene Verringerung des RAF-Transportkommandos und der leichten Seestreitkräfte) deutet darauf hin, daß dies mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein wird.

Die englische öffentliche Meinung wird in diesem Punkte freilich so rasch nicht mehr locker lassen. Während der Verteidigungsdebatte im Parlament hat sich Duncan Sandys zwar auf kein Wortgefecht eingelassen. Er wird gleichwohl eines Tages sprechen oder handeln müssen. Wird es ihm gelingen, ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen nuklearer und konventioneller Bewaffnung zu finden? Englands Weltgeltung hängt davon ab. Denn auch im Zeitalter der Kernwaffen ist für eine Großmacht noch immer entscheidend, ob sie in der Lage ist, herkömmliche Lokalkonflikte mit konventionellen Waffen beizulegen und so zu verhindern, daß aus kleinen Zusammenstößen der ganz große entsteht. Auch in Washington, wo sich die Ära Radford ihrem Ende zuneigt, gewinnt diese Erkenntnis jetzt wieder an Boden. Th. S.