Am 13. August dieses Jahres wäre Rudolf G. Binding 90 Jahre alt geworden; der 4. August wir der 19. Todestag dieses bis heute umstrittenen Dichters, der in seiner Jugend als internationaler Einordnen Karriere machte, sich zeitlebens als Soldat betrachtete und nach dem ersten Weltkrieg während einer Italienreise zu dichten begann. Mit seinen bekanntesten Werken – „Moselfahrt aus Liebeskummer“, „Opfergang“ und „Reitvorschrift für eine Geliebte“ – verschaffte er sich einen Platz in der deutschen Literatur, den ihm auch niemand – ob man ihn nun als den „letzten Ritter“ unter den deutschen Dichtern oder als einen „Kavaliersliteraten“ bezeichnet. – streitig machen will. Strittig aber wurde und ist die Persönlichkeit Bindings, wo er sich – besonders mit seiner „Antwort eines Deutschen in die Welt“ – als politisierender Schriftsteller exponierte. Viele haben es ihm übelgenommen, daß er nicht 1933 emigrierte, sondern sich,sogar 1934 als Mitglied der Reichsschrifttumskammer zum stellvertretenden Präsidenten der Deutschen Dichterakademie bestimmen ließ. Die dichterische Qualität eines Werkes hat ihn eben wegen dieses Sympathisierens mit dem Nationalsozialismus nicht vor Angriffen bewahrt, aber sie hat auch nicht vermocht, eine jener Parteigrößen an sein Grab zu bringen, als er 1938 starb – einsam, gemieden und nur von wenigen nahen Freunden in Ehren gehalten. Warum er es wegen seiner politischen Haltung mit beiden Seiten verdarb, das bedurfte ebenso wie seine Stdlung zum Dritten Reich einer Erklärung, die er selber nicht mehr geben konnte. So stand es auch 1939 in der NS-Presse: „Binding ist uns die letzte und dringlichste Rechtfertigung seines Geistes schuldig geblieben.“ Wirklich? In diesen Tagen erscheint im Hamburger Hans-Dulk-Verlag ein Band mit den Briefen Bindings (407 S., 17,80 DM), deren Empfänger so bedeutende Männer wie Hauptmann, Hesse, Kolbe, Thomas Mann, Zuckmayer und Zweig waren – aber auch solche wie Reichsminister Frick, Reichsjugendführer von Schirach und eine Reihe von NS-Behörden. Gerade diese Briefe dokumentieren, daß Binding trotz seiner Anlehnung an den Nationalsozialismus zähen geistigen Widerstand gegen die Parteidoktrinen leistete und bis an die Grenze des Möglichen von der damals sehr seltenen, aber von ihm dennoch vertretenen Freiheit des Geistes Gebrauch machte. Dieser Brief band bestätigt nicht nur den großen Liebenden, der Binding war, und nicht allein den sensiblen-Partner im literarischen haben. Er dient vor allem dazu, die große Linie seines oft einseitig gedeuteten Denkens zu erkennen und zu zeigen, daß er innerhalb seiner politischen Irrtümer immer noch eine vertretbare Haltung bewahrte.

Über das Ethos des Volkes

schreibt er an seinen Vater am 22. Februar 1919:

Ich bin ja – um es noch einmal zu sagen – von dem deutschen Volke nicht enttäuscht, weil ich von seinem Ethos nie etwas gehalten habe. Wir haben keinerlei Aristokratie von Bedeutung mehr gehabt, auch keine geistige, die dynamisch das Volk beherrscht und durchdrungen hätte. Bei uns waren daher solche Worte wie Nation, Vaterland, Ehre, Kaisertum, Kolonialreich, Zukunft-auf-dem-Wasser nicht nur im Munde derer, die sie gewöhnlich brauchten, sondern auch in den Herzen derer, an die sie gerichtet waren, nichts als völlig leere, hohle, undurchdachte Ideen ohne irgend welches Bedürfnis nach Klarheit oder Verwirklichung. Als man an diese nationalen Güter einmal ordentlich mit dem Hammer schlug, zerbrachen sie wie Tongebilde, und da. kein Inhalt in ihnen war, floß noch nicht einmal etwas aus. Irgendein muffiger Gestank ging in die Luft und übrig blieb nichts.

Über seine politische Richtung

schreibt er an Mira Koffka am 28. April 1920:

Weit links zu stehen ist ein Fehler, wenn die besten Köpfe rechts auf Schultern und Wiibelsäulen sitzen, und weit rechts zu stehen ist ein Fehler, wenn das Umgekehrte der Fall ist. Leider sehe ich weder rechts noch links Köpfe, Schultern oder aufrechte Wirbelsäulen, und so stehe auch ich weder rechts noch links, sondern, wenn Sie mir erlauben, allein.