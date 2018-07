Die Gießereiindustrie hat an dem Wirtschaftsaufschwung in 1956 nur noch begrenzt teilgenommen. Von der Material- und Lohnseite her ergaben sich neue Kostensteigerungen, deren Abwälzung im Inland aus Wettbewerbsgründen nur beschränkt möglich war. Auch im Exportgeschäft konnten sie kaum weitergegeben werden, denn die Auslandsmärkte sind nach wie vor heftig umstritten. Außerdem leidet der deutsche Export am Fehlen langfristiger Finanzierungsmöglichkeiten und unter der Verteuerung kurzfristiger Trattenkredite. Angesichts dieser Lage hatten sich die Buderus’schen Eisenwerke, Wetzlar, entschlossen, ihren Aktionären für 1956 wieder eine Dvidende von acht v. H. vorzuschlagen. Die Tatsache, daß Flick hier Großaktionär ist, spielte für die Beibehaltung des bisherigen Satzes keine Rolle, so sagte AR-Vorsitzender Dr. Hanns Deuss auf der HV, denn einige Gesellschaften, an denen Friedrich Flick außerdem beteiligt sei, hätten ihre Dividenden sogar erhöht. Buderus hängt, so kommt es im Geschäftsbericht zum Ausdruck, wesentlich von der Baukonjunktur ab, die mit dem Einsetzen der Kreditrestriktionen eine Drosselung erfuhr, was auf die Gesellschaft natürlich zurückstrahlte. Besonders betroffen war der Ausbau der öffentlichen Wasserversorgung, die ein wesentlicher Röhrenabnehmer des Unternehmens ist. Die Hitzeperiode habe jedoch gezeigt, so erklärte der Vorstandsvorsitzende Dr. Grabowski auf der HV, wie notleidend noch die hessische Wasserversorgung sei, und man dürfe deshalb annehmen, daß die spürbar gewordene Wassernot zur vermehrten Bereitstellung öffentlicher Mittel für die Wasserwirtschaft beitragen werde.

Buderus ist trotz gewisser Abschwächungserscheinungen (der Umsatz hat sich in 1956 nur noch um 2,8 v. H. auf 298 Mill. DM erhöht) zuversichtlich. Alle Bestrebungen seien darauf abgestellt, so wurde gesagt, die Ertragskraft des Unternehmens zu sichern und womöglich zu steigern, sowie seine Konjunkturunempfindlichkeit zu sichern. Darauf waren auch die Investitionen der letzten Jahre abgestellt. Seit der Währungsreform hat Buderus unter Einrechnung der hundertprozentigen Beteiligungen für 94 Mit. DM investiert. Rechnet man die anderen Beteiligungen hinzu (Krauss-Maffei, Röchling-Buderas, Berghütte, Omniplast usw.), dann macht der Investitionsbetrag 220 Mill. aus. Für die nächsten vier Jahre werden bei Buderus 60 Mill. gebraucht, bei den Beteiligungen in den nächsten vier bis sechs Jahren rund 120 Mill. DM.

Zahlen aus der Buderus - Produktion 1956 jahr in Klammern): Eisenverarbeitung (Gießerei-Fertigerzeugnisse) 307 (321) Mill. 1, Kalkstein 205 (199) Mill, t, Zement 269 (273) und Betonwaren 32 (29) Mill. t. Absatzziffern: Gießerei-Fertigerzeugnisse 310 (316), Kalkstein 205 (199), Sand, Kies (31 (36), Zement 269 (272), Betonwaren 29 (30) Mill. t. Aus diesen Zahlen läßt sich deutlich die unterschiedliche Entwicklung in den einzelnen Sparten ablesen. –dt.