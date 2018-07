Inhalt Seite 1 — Cocktail oder Coquetèle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vor rund neunhundert Jahren brachte Wilhelm der Eroberer die damalige französische Sprache nach England, die sich mit dem Angelsächsischen zum heutigen Englisch vermischte. In unseren Tagen vollzieht sich, in umgekehrter Richtung, Ähnliches wie damals: Französisch – la langue euphonique – wird in einer Flut von Anglizismen ertränkt. So sagt es die in Bewegung gebrachte öffentliche Meinung in Frankreich.

Soeben ist eine neue Organisation gegründet worden. Sie heißt Office du Vocabulaire français. In einem Aufruf, der große Wirkung erzielte, heißt es:

„Unser Appell stützt sich keinesfalls auf den Geist nationalistischer Absonderung, der zum Fremdenhaß führen mag. Doch internationale Freundschaft kann nicht durch Vollstopfung unseres Wortschatzes mit Fremdwörtern gestärkt werden, die falsch gebraucht werden. Frankreich muß weiterhin seine traditionelle Sprache sprechen, die im Laufe der Geschichte durch eine Vielzahl von Künstlern, von peinlich genauen Kunsthandwerkern und durch den Genius des französischen Volkes gestaltet wurde. Jetzt muß eine Schranke gegen die massive Invasion aufgerichtet werden, die verdirbt, statt zu bereichern.“

Prominente Schriftsteller, namhafte Rechtsanwälte, bekannte Gelehrte, Lehrer und Diplomaten halten ein Zirkular in Händen, welches das „Office“ versandt hat. Es ist eine Liste mit Wörtern, die von ihnen ins Französische übersetzt werden sollen. Das ist eine Auswahl:

Bestseller, brainstrust, bungalow, businessman, Clearing, cover-girl, fair play, football, gangster, garden party, grill-room, groggy, knock-out, manager, match, newlook, outsider, pin-up, reporter, sex-appeal, Speaker, Standard, starlett, tanker, toast, trust, up-to-date, weekend.

Beim Überfliegen dieser Wörter stellen wir fest, daß auch wir sie kennen und manche von ihnen ständig benutzen.

Ein paar Antworten, die in Frankreich von der Öffentlichkeit mit Neugier erwartet und in der Presse ausführlich besprochen werden, sind inzwischen eingegangen. Der bekannte Autor Hervé Bazin hält einige Anglizismen für unvermeidlich, wenngleich er die ganze Fremdwörtereinfuhr verurteilt. Im kleinen Larousse, dem berühmten enzyklopädischen Wörterbuch, wäre ein ganzer Satz erforderlich, um ein Wort wie pool wiederzugeben, meint Bazin. Doch auch er plädiert dafür, daß der größte Teil dieser Wörter „naturalisiert“ werden müsse. Künftig müsse cocktail im Französischen coquetele geschrieben werden. Ärgernis erregt bei ihm besonders das Wort grill-room, da die Küche doch eine typisch französische Institution sei.