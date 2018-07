Inhalt Seite 1 — Die Straße des Kaisers Napoleon Seite 2 Auf einer Seite lesen

hst. Andernach Über das Blaubasaltpflaster der linken Rheintalstraße trabten zwischen Brohl und Andernach gemütlich die Ponys eines Wanderzirkus und zogen vier Wohn- und Gerätewagen hinter sich her. Sonngebräunte Kutscher und platinblonde Kutscherinnen hielten lässig die Zügel, schauten verträumt in die Wellen zur Rechten und ließen die Blicke über Schiffe, Burgen und Weinberge wandern. Träge und langsam bewegte sich der Zug rheinabwärts – ein Bild vergangener Zeiten.

Hinter diesem Idyll fuhr in gleichem Tempo eine Schlange von 138 Kraftfahrzeugen, deren Ende drei Kilometer rheinauf die letzten Häuser von Andernach erreichte. Die Fahrer der Fernlaster, Personenwagen, Lieferautos und Krafträder wurden unüberwindlich von der Romantik vor sich gefesselt. Zwar hatten sie nicht spontan beschlossen, sich diesem Treck alter Zeiten anzuschließen. Schon im 30. Fahrzeug konnte man nämlich gar nicht mehr wissen, weshalb man eigentlich in der Schlange fuhr. Doch ständig entgegenkommende Fahrzeuge machten ein Überholen unmöglich, und nur Motorradfahrer, die sich unter allerlei Risiken nach vorne geschlängelt hatten, konnten in einem günstigen Moment den oft lebensgefährlichen Sprung ins Freie wagen.

Da erschien die motorisierte Verkehrsstreife und wies den Wanderzirkus zur unfreiwilligen Rast auf einen Feldweg ein. Eine Stunde später hätte die Wagenschlange von Brohl bis Weißenturm gereicht. Das sind fast zehn Kilometer.

Die Bundesstraße 9 (im Amtsjargon „B 9“) wurde zu Beginn des vorigen Jahrhunderts von dem Kaiser Napoleon angelegt. Aber auch er kann sie nicht restlos als Eigenleistung verbuchen. Weite Strecken waren schon von den römischen Kohorten als Aufmarschstraßen gebaut worden und blieben wegen ihrer Wichtigkeit für Reisende, Händler und Krieger über alle Zeitläufte hinweg erhalten. Andere Abschnitte verlegten die Bauern im Laufe der Zeit nach eigenem Gutdünken. So folgt die B 9 nicht nur den Windungen des Rheins, sondern hat auch noch in jedem Kilometer eigene, sehr eigenmächtige Kurven und Schwenker. Der Weg zwischen den alten, oft wunderschönen Alleebäumen und den preußischen Meilen- und Halbmeilensteinen wurde in den zwanziger Jahren mit einem Blaubasaltpflaster versehen. Ansonsten blieb alles beim alten. Diese Straße Napoleons ist zweifellos in jeder Weise eine Glanzleistung ihrerZeit. Der Gute konnte allerdings nicht voraussehen, daß sich 150 Jahre später über diese Straße (bei Namedy zum Beispiel) an normalen Tagen binnen 16 Tagesstunden rund 6500 Fahrzeuge, ohne Pferde, aber mit vielen Pferdekräften und erheblicher Geschwindigkeit bewegen würden. Bei besonderen Anlässen – zum Beispiel Pfingsten 1957 oder beim Nürburg – Rennen am letzten Sonntag – steigt die Zahl der Fahrzeuge sprunghaft auf rund 14 000 Fahrzeuge an. Und am vergangenen Montag – einem Höhepunkt der Reisesaison – konnte ich an der gleichen Stelle in einer Stunde 616 Kraftfahrzeuge zählen, was in 16 Tagesstunden rund 10 000 Fahrzeuge (ohne Mopeds) ausmachen würde.

In jeder sechsten Sekunde rollt also ein Fahrzeug über diese Straße, deren Breite an den meisten Stellen alle Kunst und Geschicklichkeit der Landstraßen-Kapitäne beansprucht, wenn sie ihre Fernlaster heil aneinander vorbei bekommen wollen. Zwei von ihnen mißlang an jenem Montag dieses Experiment wieder einmal just in dem Augenblick, als sie über die Brücke der Ahr fuhren. Und während sich Polizei und Abschleppdienst bemühten, den einen Motorwagen von jenseits des Brückengeländers wieder auf die Straße zu hieven, stauten sich die Fahrzeuge auf der einen Seite bis kurz vor Remagen, auf der anderen bis nach Sinzig hinein. Nach Beseitigung des Schadens bemühten sich die Polizisten 30 Minuten vergebens, den Verkehr wieder in Fluß zu bringen. Nach 30 Minuten rollte er wieder – ich weiß nicht wie. Aber das wissen die Polizisten auch nicht. Und es blieb ihnen auch nicht viel Zeit, darüber nachzudenken, denn nun stockte es zwischen Andernach und Weißenturm.

Trotz all dem ist die relative Unfallzahl auf der B 9 erstaunlich niedrig. Die Verkehrspolizisten in Andernach haben dafür eine einleuchtende Erklärung: „Wenn alles mit 40 Stundenkilometern hintereinander herfährt, dann kann einfach nicht viel passieren. Überholversuche kann nur ein Wahnsinniger machen ... Lichtet sich der Verkehr im Frühjahr und Herbst etwas, dann steigen auch die Unfälle an. Im Sommer bleibt es meistens bei eingedrückten Stoßstangen.“ Tatsächlich gibt es auf der B 9 in diesen Tagen keine andere Möglichkeit, als sich nach dem Langsamsten zu richten – und wenn es ein Zirkuswagen ist.

Inzwischen hat man zwar versucht, dem Übel mit allerlei Notlösungen abzuhelfen. Umgehungsstraßen wurden geschaffen, schienengleiche Übergänge beseitigt, Straßenränder verbreitert. Aber nur schleppend gedeiht das Projekt, das einzig und allein die Lösung bringen könnte: Die neue B 9. Ganze vier Teilstücke sind zwischen Koblenz und Godesberg, dem am stärksten belasteten Stück der B 9 in Rheinland-Pfalz, nach jahrelangen Arbeiten fertig: Weißenturm–Koblenz, Niederbreisig–Brohl, Rolandseck–Mehlem und die Überwindung eines Engpasses bei Oberwinter. Der Abschnitt Niederbreisig–Sinzig soll noch in diesem Herbst fertig werden. Dann wäre ein gutes Drittel der insgesamt. 60 Kilometer langen Strecke Godesberg–Koblenz befahrbar.