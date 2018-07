Inhalt Seite 1 — Eine Gleichung mit vielen Unbekannten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nützliche und notwendige Überlegungen zum „Tag X“ – Weder Rezepte noch. Improvisationen

Von Georg Gnieser

„Zweiter Tätigkeitsbericht 1954/1956“ ist der schlichte Titel eines Bandes von 300 Seiten im Lexikonformat, den der „Forschungsbeirat für Fragen der Wiedervereinigung Deutschlands beim Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen“ erarbeitet und herausgegeben hat.

Dieses im Jahre 1952 von Bundesminister Jakob Kaiser berufene selbständige Gremium, das vor etlichen Jahren schon einmal (auf damals nur dreißig Seiten!) Rechenschaft über seine Arbeit abgelegt hatte, kann auf seinem Fachgebiet eine Sachkunde und eine Reputation aufweisen, wie nur selten eine wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft mit so weit gespannten Zielen. Eine Reihe von Experten geht hier seit Jahr und Tag – ehrenamtlich! – einer Tätigkeit nach, die weder Ruhm noch materielle Vorteile einbringt und die doch das Nötigste darstellt, was im Zeitpunkt der Wiedervereinigung vorhanden und eingespielt sein muß: Menschen, die wenigstens ungefähr eine Vorstellung von der Größe und Rangordnung der Aufgaben haben, die dann zu leisten sind, wenn aus dem Geschenk oder dem Opfer der Wiedervereinigung nicht ein Chaos werden soll.

Außer dem guten halben Dutzend Wissenschaftlern, die den Kern des Forschungsbeirates bilden, entsenden alle im Bundestag vertretenen Parteien, die Selbstverwaltungsorgane der Wirtschaft, die Gewerkschaften, Verbände der Vertriebenen und Flüchtlinge sowie eine Reihe sonstiger Stellen ihre Vertreter in das Plenum, das sich in Ausschüsse, Arbeitsgruppen und Facharbeitskreise gliedert, die ihrerseits Sachverständige für Spezialgebiete heranziehen. Die Arbeit beschränkt sich auf die wirtschaftlichen Probleme; die Mitarbeiter lehnen es strikt ab, sich mit verwaltungs- oder verfassungsrechtlichen Fragen zu befassen. Und sie stehen bei aller Sachkenntnis und intensiven Bemühung immer wieder vor der Erkenntnis: was sie erarbeiten, ist nur Stückwerk und zeigt bestenfalls einen von mehreren oder vielen gangbaren Wegen – ganz abgesehen davon, daß ihnen weder jetzt noch im Zeitpunkt der Wiedervereinigung eine Exekutivgewalt zustünde.

Daß diese Männer nicht alles wissen, was zu kennen angebracht wäre, ist nicht ihre Schuld, sondern die des Systems, das jetzt noch in Mitteldeutschland herrscht und alles unternimmt, um die Sowjetisierung voranzutreiben. Nur wenige Prämissen sind die Arbeitsgrundlage des Forschungsbeirates: Die Vorstellung von der Zusammenführung der jetzigen Sowjetzone mit der Bundesrepublik auf friedlichem Wege, die dann einsetzende Funktion eines gesamtdeutschen Gesetzgebers, und die Gewißheit, daß schon vor dessen Tätigkeit Sofortmaßnahmen ergriffen werden müssen, um den Prozeß der Angleichung im Interesse beider Teile Deutschlands so schnell und reibungslos wie möglich in Gang zu setzen. Um einen Prozeß von ein bis zwei Jahren, nicht um eine 24stündige Aktion am „Tage X“ handelt es sich dabei.

Schnell handeln – wachsen lassen