Arthur Koestler hat einmal die Geschichte seines Eintritts in die KP (Der Gott, der keiner war) erzählt. An diesen aufschlußreichen Bericht muß man sich erinnern, wenn man den Besuch Chruschtschows in Pankow und die Reden, die er und die führenden SED-Leute in der Zone gehalten haben, recht verstehen will.