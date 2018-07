Mit einem Mehrumsatz von 48 v. H. Zellwolle und von 86 v. H. Perlon hat die Spinnstofffabrik Zehlendorf AG, Berlin, das Geschäftsjahr 1956 abgeschlossen. Darin drückt sich der Erfolg des Neuaufbaues und der Rationalisierung eines nach der Totaldemontage lange Jahre im Schatten der Konjunktur stehenden Unternehmens aus. Die beim Neubeginn 1950 verfügbaren überalterten Maschinen sind in den letzten Jahren durch leistungsfähigere ersetzt worden. Der Ausbau der Kapazitäten ist nach der in einigen Monaten zu erwartenden Inbetriebnahme einer modernen zweiten Zellwoll-Spinnstraße vorläufig als abgeschlossen anzusehen. Auf Jahre hinaus aber bleibt ein beträchtlicher Rationalisierungsaufwand erforderlich.

Die Kehrseite der erfreulichen Entwicklung dieses Unternehmens, das im Gegensatz zu seiner westdeutschen Konkurrenz über keinerlei Konzernverbindung verfügt und weder direkt noch indirekt an öffentlichen Aufträgen beteiligt ist, besteht in der verständlicherweise hohen Verschuldung und einem beträchtlichen Verlustvortrag. Ergab sich für 1955 zum ersten Male ein Gewinn von 0,5 Millionen DM, um den sich der Verlust auf rund 3,2 Mill. DM verringerte, so hat das Berichtsjahr trotz der hohen Umsätze den Gewinn auf knapp 0,4 Mill. DM reduziert, so daß noch immer rund 2,9 Mill. DM Verluste auszugleichen bleiben. Preissenkungen und erheblich gestiegene Personalkosten infolge von Tariferhöhungen schmälerten den Gewinn. Andererseits konnten die 3,1 Mill. DM Anlageinvestitionen und die relativ wenig um 1,5 auf 8,5 Mill. DM angewachsenen Rohstoff- und Warenvorräte nur in der Höhe von 2,2 Mill. DM aus Abschreibungen finanziert werden, so daß die langfristigen Darlehen um 1,6 auf 8,2 Mill. DM zunahmen. Dagegen ermäßigten sich die Bankschulden nach Rückzahlung von über 1,0 Mill. Investitionskrediten um 0,5 auf 5,4 Millionen DM. Bei der auf 34,9 (i. V. 32,4) Mill. DM gestiegenen Bilanzsumme stehen den 19,9 (19,0) Mill. DM Anlagevermögen und den 11,4 (10,0) Mill. DM Umlaufvermögen außer den 14,5 Mill. DM AK die auf 20,2 (17,7) Mill. DM angewachsenen gesamten Verbindlichkeiten gegenüber. Da im laufenden Jahr die Verkaufspreise bisher ewa stabil geblieben sind und die betriebliche Raionalisierung fortschreitet, scheint die Hoffnung der Geschäftsleitung, die Erträge würden „in absehbarer Zeit“ den Verlust übersteigen, nicht zu optimistisch zu sein. G. G.

Bei der Scheidemandel-Motard-Werke AG, Berlin- Spandau, sind die Aussichten auch für 1957 wieder günstig, so daß die Aktionäre auf ein befriedigendes Ergebnis rechnen können. Für 1956 werden wieder 9 v. H. Dividende ausgeschüttet. Der Erfolg der Investitionen entsprach den Erwartungen. Nicht unerheblich ist der Anteil des Exportgeschäftes, den die Verwaltung noch zu steigern hofft.

Bei der Lederwerke Wieman AG, Hamburg, ist in 1956 eine spürbare Wendung zum Besseren eingetreten. Mit 4 v. H. konnte die Dividendenzahlung wieder aufgenommen werden. Wenngleich das Unternehmen die Umsätze auch gesteigert hat, so bleibt die Lage auf dem Ledergebiet nach wie vor unbefriedigend. Immerhin – so betonte der Vorstand – haben sich die ersten Monate des neuen Jahres nicht ungünstig angelassen. Auf der HV wurden von einem Vertreter der Deutschen Schutzvereinigung die ungenügenden Bilanzerläuterungen (fünf Zeilen im Geschäftsbericht!) beanstandet und damit jedroht, sich bei einer eventuellen Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers der Stimme enthalten zu wollen. Dazu kam es jedoch nicht, weil der Wirtschaftsprüfer aus gesundheitlichen Gründen auf eine Wiederwahl verzichtete. Leder Wieman ist an dem Hamburger Bankhaus Brinkmann, Wirtz & Co. beteiligt.