Die Bergbau-AG Neue Hoffnung, Oberhausen, die wohl noch im Verlauf der nächsten zwölf Monate über das Mutter-Tochter-Verhältnis zum Hüttenwerk Oberhausen hinaus einen Organschaftsvertrag mit ihrem neuen Großaktionär Hoag abschließen dürfte, hat zusammen mit der weiteren Haniel-Kohlengruppe Rheinpreußen Optionen auf gewisse Restanteile an der Ruhrchemie AG erworben, so daß beide Haniel-Zechen in Kürze über je 25 v. H. vom AK der Ruhrchemie besitzen werden. Zur Zeit wären Verhandlungen im Gange, denen zufolge auch Mannesmann und Farbwerke Hoechst ihre Anteile auf je 25 v. H. bringen wollen, ist zu hören. Schon in den 30er Jahren hätte „der alte Reusch“ in richtiger Vorausschau den Weg der Kohle auf die Chemie hingesteuert. Es sei ein gerader Weg, meinte der Vorsitzer des Vorstandes, Wilhelm Nebelung, auf einer Pressekonferenz. Neben der Sicherung des eigentlichen Kohlenbedarfs sei es Aufgabe der Kohle, sich in Gas und Strom zu veredeln und damit bessere wirtschaftliche Zahlen zu erreichen. Die qualifizierte Beteiligung an der Ruhrchemie ergänze langfristige Gasabsatz- und Gas-Rückleitungsverträge.

Wie wichtig die Ausrichtung auf die Veredelung ist, geht schon jetzt aus den rückläufigen Produktionszahlen der Kohlenförderung hervor. Im Berichtsjahr ist sie von 4,569 auf 4,525 Mill. t und im ersten Halbjahr 1957 nach Wirksamwerden der ersten Phase der Arbeitszeitverkürzung von 2,327 auf 2,259 Mill. t weiter gefallen, obwohl die Tagesergebnisse leicht steigen. Der Förderzugang aus Rationalisierung und günstiger Belegschaftsentwicklung ist also durch die Arbeitszeitverkürzung mehr als aufgehoben worden. Wenn dennoch der Wertumsatz auf 310 (290) Mill. DM gestiegen ist, so vor allem wegen der Preiserhöhungen und wegen der starken Zunahme der Koks-, Gas- und Stromerzeugung. Letztere macht allein rund 10 v. H. des Umsatzes aus.

Weiterhin ist in diesem Zusammenhang die Mitteilung bemerkenswert, daß nach Einführung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfalle die Zahl der Feierschichten sprungartig um 27 bis 40 v. H. zugenommen habe. Die Arbeitsmoral steigt also keineswegs im gleichen Verhältnis, wie der „soziale Klimbim“ aufgestockt und vielleicht doch ein wenig übertrieben wird, darf dazu wohl gesagt werden. Wenn die Ertragslage des Unternehmens dennoch gut ist – die Aktionäre erhalten auf 104 Mill. DM AK 8 (6) v.H. Dividende für 1956 – und das derzeitige Investitionsprogramm über rund 75 Mill. DM praktisch aus Abschreibungen und Erträgen zu finanzieren ist, so läßt sich daraus erkennen, daß die Hoag mit der Aktienübernahme keinen kleinkarätigen schwarzen Diamanten in ihre Westentasche versinken läßt. Neue Hoffnung hat letzten Endes einen Kohlenvorrat von 1,5 Mrd. t, der aus den vier vorhandenen Schachtanlagen gemäß der alten Haniel-Reusch-Planung von 1932 vollständig abgebaut werden kann, so daß man ohne neuen Schachtbau in den nächsten Jahrzehnten auskommen wird. Daher dienen die Investitionen im wesentlichen auch Übertageanlagen, u. a. Ausbau und Modernisierung der Kokereien und über kurz oder lang einer Kapitalhergabe an die Ruhrchemie, die für ihre neuen Aktionäre auch einige kostspielige Investitionsanstrengungen neuerer Art machen wird und muß.

In der Bilanz sind die Anlagen mit 301 (306), Vorräte mit 14,3 (12,5), Forderungen mit 25,6 (23,5) und flüssige Mittel mit 4,4 (3,8) Mill. DM andererseits Rücklagen mit 65 (67), Rückstellungen mit 47 (46) und Verbindlichkeiten einschl. 41,2 Mill. DM 8 v. H.-Teilschchuldverschreibungen mit 152 (141) Mill. DM ausgewiesen, wobei Bankverbindlichkeiten 59 (64) Mill. DM ausmachen. r l t.