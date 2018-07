Inhalt Seite 1 — Sehr geehrter Herr Postminister! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ich muß Ihnen auf diesem Wege schreiben, da ich beschlossen habe, in Zukunft die Bundespost möglichst nicht mehr in Anspruch zu nehmen. Wenn ich freilich ganz sicher wäre, daß Sie von Ihren Beamten ähnlich behandelt werden wie ein ganz gewöhnlicher Kunde Ihres Instituts, schriebe ich Ihnen lieber eine Postkarte.

Sie sind, verehrter Herr Minister, ein ziemlich vielbeschäftigter Mann. Ich auch. Stellen Sie sich vor, Sie würden zu einem Postamt beordert, zu einem zwanzig Minuten Weges entfernten Postamt. Stellen Sie sich vor, Sie warteten dort zwanzig Minuten. Und dann gingen Sie zwanzig Minuten wieder zurück. Eine Stunde Arbeitszeit ist viel für Sie und mich, Herr Minister, nicht wahr?

Mein kleiner Sohn schrieb seinem Vater aus den Ferien eineKarte. Er wollte mir eine Freude machen. Auf einmal war ihm, als er die Karte schon geschrieben hatte, noch etwas eingefallen. Etwas sehr Wichtiges. „Bring doch am Sonntag etwas Schokolade mit.“

Er hat noch eine sehr kindliche Schrift, der Junge. Da geht dann nicht viel drauf auf so eine Karte. Deswegen mußte der spät geäußerte Herzenswunsch oben quer darüber geschrieben werden.

Nun gibt es bei der Post unter allzu vielen Verfügungen eine, wonach das nicht sein darf. Das mag einen guten Grund haben – vielleicht gibt es Leute, die sich auf diese Weise Briefe sparen und die Post um ihr Portohonorar betrügen wollen, oder vielleicht könnte die Leserlichkeit der Adresse darunter leiden.

Nichts von alledem traf hier zu. Da war auch kein Irrtum des Beamten möglich. Bei aller Diskretion läßt sich nämlich nicht übersehen, was, riesengroß gemalt, auf der Karte steht: „Lieber Vati. Am gleichen Tag, an dem wir hier ankamen, machten wir noch einen Abendspaziergang und sahen, wie die Sonne im Meer untertauchte. Am nächsten Tage liefen wir durchs Watt und bauten Strandburgen. Viele Grüße.“ Und dann, quer oben drüber, der verhängnisvolle Schokoladenwunsch.

Da gab es nun beim Postamt Hamburg 21 (Uhlenhorst) einen Beamten, der hat diese Karte gelesen. Mindestens den aufschlußreichen Schokoladensatz muß er ja gelesen haben, um festzustellen, daß er nicht „ordnungsgemäß zur Adresse gehört“. Dann verfügte er: 15 Pfennige Strafporto, da Rand überschrieben. Dann ging der Briefträger los, und da er mich zu Hause nicht antraf, zitierte er mich zur Post. So war es für ihn am bequemsten (er hätte ohne unzumutbare Mühe auch feststellen können, daß meine zahlreichen Hausnachbarn mir einen Kredit von 15 Pfennigen gerne eingeräumt hätten.)