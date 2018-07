RH-Hamburg

Natürlich glaubte ich nicht, was ich hoffte, nämlich, daß sechshundert Schornsteinfeger berußt und mit Zylindern auf den Köpfen versammelt sein würden zur Feier des 225jährigen Bestehens ihrer Innung. Selbstverständlich mußte es dabei feierlich und sonntäglich zugehei. Ins Curio-Haus in der Hamburger Rothenbaumchaussee schritten zur Schornsteinfegerfeier darum leider lauter Herren in Sonntagsanzügen, dener man ihr Handwerk nicht ansehen konnte. Und Schornsteinfegersgattinnen begleiteten sie, auch se mit Sonntagsgesicht und fein gemacht.

Aber tröstlicherweise flankierten doch einige erkennbare Schornsteinfeger Eingänge und Treppe, und wer daran glaubt, daß sie Glück bringen, konnte sie anlächeln oder heimlich berühren. Es waren ihrer vielleicht zehn oder fünfzehn, an denen vorüber man in den Saal ging, und zehn bis fünfzehn Schornsteinfeger müssen doch auch eine ganze Menge bewirken können.

Auf der Bühne im großen Saal saß das Musickorps der Hamburger Schutzpolizei und spielte den Wach-auf-Chor aus Wagners Meistersingern. Als Wagner vorüber war, begrüßte der Präsident des Zentralinnungsverbandes des Schornsteinfegerhandwerks die Gäste. Niemals – außer auf einem großen Dorffriedhof in Thüringen – habe ich je eine so stattliche Reihe von Titulaturen erlebt. Es nahm kein Ende, und nur wenige im Saal blieben unbegrüßt und unbetitelt.

Vier Polizisten mit Tschakos kamen hereingeschritten, postierten sich vor dem rotplüschenen Bühnenvorhang und erhoben blanke Trompeten zum „Fanfarenruf“, dem Punkte drei der Vortragsfolge. Da standen sie, stramm und ernst, und bliesen schmetternde Fanfaren, die sie sicherlich auswendig konnten. Die Notenblättchen, die, zum Schielen nahe, vor ihren Nasen auf die Trompeten geklemmt waren, dürften nur Zubehör des Protokolls gewesen sein.

So war der große „Prolog“ eingeleitet, den Lysander Fischer gedichtet hatte, und der „Über den Dächern unserer Stadt“ hieß. Es wurde dunkel und ein als Schornsteinfeger verkleideter Schauspieler erschien im Scheinwerferlicht und sagte ihn auf. Faustische Gedanken kommen einem Schornsteinfeger auf dem Dache, soll man Herrn Fischer glauben. Doch glücklicherweise denkt er sie dann wohl nur und kann durch sie nicht stolpern. Der Kleine Hey, dessen Verse – Sprechübungen für Schauspieler – bisher das äußerste an Mundgymnastik zu fordern schienen, wurde hier überboten: „Das Chaos hat mich aschfahl angegrinst aus dieser kriegszerstörten Stadt Getrümmer- und Ruinenwespennestgespinst“ – dieses innerhalb des drei Druckseiten langen Prologs den feierlich Versammelten ohne Stocken vorgetragen zu haben, ist eine Leistung, die Herrn Vibach vom Schauspielhaus hoch angerechnet werden, sollte.

Der Laie pflegt den puscheligen Besen, die Leine und eine Leiter für die wichtigsten Requisiten eines Schornsteinfegers zu halten. In Wirklichkeit ist es das Schultereisen, das, an der linken Schulter aufgehängt, zum Halten der Leine bestimmt ist. Das Schultereisen ist das Handwerkssymbol, und Das Schultereisen heißt die Gedenkschrift der Innung zu ihrem Jubiläum. Man liest darin, daß 1 277 623 schadhafte Schornsteine 1956 in Ordnung gebracht wurden und daß es im letzten Jahr nur noch 135 Schornsteinbrände gegeben hat.