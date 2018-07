Polnische Arbeiter streiken: Zu einem Streik, der an den Posener Aufstand des vergangenen Jahres erinnert, kam es in Lodz, der zweitgrößten Stadt Polens. Rund 10 000 streikende Verkehrsarbeiter verschanzten sich am Dienstag in den beiden größten Straßenbahndepots der Stadt. Sie wollten höhere Löhne und kürzere Arbeitszeit erzwingen. Schon am Abend vorher war es zu Zusammenstößen mit der Polizei und dem Militär gekommen. Die Warschauer Regierung hat inzwischen starke Polizeieinheiten nach Lodz geschickt, scheint aber außerordentlich daran interessiert zu sein, den Streik schnell und unblutig beizulegen. Die pausenlosen Verhandlungen mit den Führern der streikenden Arbeiter haben jedoch bisher zu keinem endgültigen Ergebnis geführt. Noch immer liegt der Verkehr in der Stadt fast völlig nieder; Ganz offensichtlich ist der Streik nicht so sehr politisch begründet, sondern hat seine Ursache vielmehr im außerordentlich niedrigen Lebensstandard der Lodzer Straßenbahnarbeite.

Niehls Neues aus Ostberlin: Der einwöchige Besuch des sowjetischen Parteichefs Chruschtschow wurde durch die Veröffentlichung eines 19seitigen Kommuniques abgeschlossen. Das Schriftstück enthält keinerlei neue Vorschläge zur Lösung der Deutschlandfrage oder anderer nationaler Probleme. Sehr deutlich hat sich herausgestellt, daß Chruschtschows pompöser Besuch im stalinistischsten der Satellitenstaaten vor allem einer Stärkung dieses westlichen Vorpostens und damit auch des Regimes Ulbricht dienen sollte. Genau in diese Richtung weist auch die Ankündigung noch engerer wirtschaftlicher Beziehungen zwischen Moskau und Pankow. – Chruschtschow hat mit seinen neun Begleitern Berlin am Mittwoch wieder verlassen.

*

Note nach Moskau: In einer am Dienstag in Bonn veröffentlichten Note an die sowjetische Regierung bestätigte die Bundesregierung noch einmal ihr großes Interesse an einer Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Sie gab jedoch auch deutlich zu verstehen, daß an eine solche Verbesserung des Klimas und, konkreter gesagt, an einen befriedigenden Abschluß der Moskauer Besprechungen nur zu denken sei, wenn sich die sowjetischen Verhandlungspartner bereit erklärten, die Frage der Repatriierung gleichberechtigt in die Reihe der anderen zu behandelnden deutsch-sowjetischen Gesprächsthemen aufzunehmen. In Bonn ist man der Ansicht, daß es. ein Hauptziel der weiteren Verhandlungen zwischen Lahr und Semjonow sein müsse, die Meinungsverschiedenheiten über die Zahl der für die Repatriierung in Frage kommenden Personen auszuräumen.

Frankreichs Austerité-Politik: Schon wenige Tage nach der aufsehenerregenden Erklärung, daß die Zahl der unter Waffen gehaltenen Dienstpflichtigen bis Ende des Jahres auf 130 000 Mann vermindert werde, wartete der französische Finanzminister Gaillard mit einer neuen Überraschung auf: Er führte ein doppeltes Wechselkurssystem ein. Für Touristen wird danach der Franc um 20 v.H. billiger, während die Franzosen für Reisedevisen 20 v. H. mehr zahlen müssen. Der Franc ist somit praktisch um 20 v. H. abgewertet. Die Pariser Regierung hat der Wirtschaft des Landes eine radikale Gesundungskur verordnet, wie sin in Frankreich seit Jahren angestrebt, nie indes verwirklicht wurde. Sirius, 15. 8. 1957