Wenn die westdeutsche Baustoffindustrie in den letzten Jahren – getragen von der Baukonjunktur – beträchtliche Produktionssteigerungen erreicht hat, so waren die Zuwachsraten in den einzelnen Zweigen doch recht unterschiedlich. Nach den Ermittlungen des Bundesverbandes Steine und Erden lag die Produktionszunahme zwischen 1950 und 1956 bei durchschnittlich 76 v. H. Die Mehrproduktion war mit zwei v.H. am niedrigsten bei Naturschiefer, betrug bei Zement 81 v.H. und erreichte die weitaus höchste Spitze mit 491 v. H. bei Asbestzement.

Zeugen diese Zahlen schon von einer überdurchschnittlichen Verwendung des Asbestzements als eines Bauelements, so ist der bei dem maßgebenden westdeutschen Produzenten, der Eternit AG, Berlin-Hamburg (Marktanteil in Deutschland etwa 60 bis 65 v. H.), in der gleichen Zeit erzielte Produktionszuwachs um 1505 v. H. nicht nur mit der guten Konjunktur zu erklären. Erfährt man dazu, daß trotz Preissenkungen für die Normalprodukte in der gleichen Zeit die Auslieferung der Menge nach um über 1900 und dem Wert nach sogar um über 2121 v.H. gestiegen ist, so ist für diese ungewöhnliche Steigerungsrate vor allem die Erschließung neuer Anwendungsgebiete durch veredelte Asbestzementerzeugnisse maßgebend.

Neben Asbestzementplatten sind in den letzten Jahren die Druckrohre getreten, die man zunächst nur für die Verlegungen großstädtischen Außenbezirken und auf dem Lande als geeignet hielt. Sie haben inzwischen als Installationsrohre zunehmende Bedeutung gewonnen und holen auf diesem Gebiet gegenwärtig den im Ausland schon seit langem bestehenden Vorsprung auf. Daneben ist vor einigen Monaten in dem Berliner Werk die Serienproduktion von Verbundplatten angelaufen, die sich durch eine bei diesem Werkstoff bisher nicht bekannte Oberflächenglätte und vor allem duch ihre in vielen-Farben erreichte Beständigkeit auszeichnen. Die neueste Entwicklung ist eine Eternit-Schiffsbaupläne, die soeben von der Schiffssicherheitsabteilung der Seeberufsgenossenschaft Hamburg zugelassen worden ist.

War schon die Umsatzausweitung deutschen Gesellschaft, deren Aktien in Höhe von 16,0 Mill. DM sich zu rund drei Vierteln im Besitz ausländischer Etemit-Gesellschaften befinden, um 44 v. H. von 63,0 auf 90 Mill. DM im Geschäftsjahr 1956 erstaunlich hoch, so ist sie im laufenden Jahr trotz der allgemein ruhigeren Entwicklung auf dem Baumarkt kaum wesentlich geringer. Die Geschäftsleitung rechnet vielmehr mit einer weiteren Steigerung um 25 bis 30 v. H. auf 110 bis 120 Mill. DM. Die letzte Kapitalerhöhung vom Frühjahr 1956 um 8,0 auf 16,0 Mill. DM hat sich bereits als unzureichend erwiesen, und die HV hat anläßlich der Verabschiedung des Abschlusses von 1956, der eine Erhöhung der Divideide von 6 auf 8 v. H. enthält, einer weiteren Kapitalerhöhung um 9,0 Mill. DM zugestimmt. Sie soll noch in diesem Jahr anläßlich einer ao HV erfolgen. G. C.