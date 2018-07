Inhalt Seite 1 — Deutsche Überseeische Bank 4:1? Seite 2 Auf einer Seite lesen

In unserer Ausgabe vom 8. August (Ist an der Börse das Pulver schon verschossen?) hieß es, daß einige Aktien Nutznießer der „Freigabewelle“ waren, die durch den jüngsten Fortschritt in der Freigabe der deutschen Vermögenswerte in den USA ausgelöst wurde. Unter den erwähnten Papieren befanden sich auch die Aktien der Deutschen Überseeischen Bank, die jetzt mit 33 v. H. an den Börsen notiert werden. Unsere Bemerkung im Börsenbericht nahm die Bank zum Anlaß, uns auf folgendes hinzuweisen:

Die DM-Eröffnungsbilanz der Deutschen Überseeischen Bank liegt noch nicht vor. Sie kann erst veröffentlicht werden, wenn die Berliner Bankenaufsicht die Altbankenrechnung bestätigt hat. Wann das der Fall sein wird, ist noch unbekannt. Angestrebt wird ein Umstellungsverhältnis auf der Basis von 4 : 1. Ob diese Relation genehmigt wird, ist noch offen, da bei der Bank angesichts ihres früher überwiegend im Ausland liegenden Geschäfts besondere Verhältnisse vorliegen, die in den Umstellungsgesetzen, die auf Banken mit reinem Inlandgeschäft zugeschnitten sind, keine Berücksichtigung gefunden haben.

An eine Verbesserung des angestrebten Umstellungsverhältnisses von 4 : 1 durch etwaige Rückflüsse aus dem beschlagnahmten Auslandsvermögen glaubt die Bank nicht, da die etwa freizugebenden Werte einmal infolge ihrer Anlage in Landeswährung der starken Inflation der jeweiligen Landeswährungen ausgesetzt sind, und zum anderen auf jeden Fall noch Gegenansprüche der beschlagnehmenden Länder darauf liegen. Wenn also an die Veröffentlichung über die Freigabe des deutschen Vermögens in den USA Hoffnungen auf ein günstigeres Umstellungsverhältnis als 4 : 1 geknüpft werden, so hält die Bank das angesichts des dargelegten Sachverhalts nicht als berechtigt und infolgedessen den Kurs ihrer Aktien nicht als unterbewertet.

Soweit die Erklärung der Bank. Der Kurs von 33 v. H. in RM würde bei einem Schnitt von 4 : 1 einem DM-Kurs von 132 v. H. gleichkommen. Für eine Bankaktie ist das keine sehr hohe Bewertung. Entscheidend sind aber die Dividendenaussichten, die vorläufig noch als völlig offen bezeichnet werden müssen, mindestens so lange, bis die Umstellungsrechnung vorliegt. Bei einer Relation von 4 : 1 hätte die Bank ein Kapital von 9 Mill. DM zu verzinsen; 5 v. H. Dividende würden also schon 450 000 DM erfordern. Ob das Institut, das erst relativ spät seinen Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen hat, in der Lage sein wird, einen solchen Betrag aufzubringen, kann ein Außenstehender vorläufig nicht beurteilen. Um so wertvoller für die Börse mag deshalb der Hinweis sein, daß die Bank selbst den gegenwärtigen Kurs „als nicht unterbewertet“ ansieht. -ndt.

Die Öffentliche Bausparkasse Hamburg ist jetzt ein selbständiges Institut geworden. Bislang war sie eine Abteilung der Hamburgischen Landesbank – Girozentrale. Der jetzt vollzogene Schritt soll die Voraussetzungen für eine stärkere Zusammenarbeit mit den beiden Hamburger Sparkassen (Hamburger Sparcasse von 1827 und Neue Sparcasse von 1864) schaffen. Die Sparkassen stellen dabei ihr ausgedehntes Filialnetz zur Verfügung. Außerdem wird durch die neue Regelung die Bereitstellung der ersten Hypotheken erleichtert. Darüber hinaus werden die Sparkassen in der Lage sein, Zwischenkredite – bis zum Zeitpunkt der Zuteilung der Bauspardarlehen – zu gewähren. Der Vertragsbestand der Bausparkassen hat jetzt 341 Mill. DM erreicht.

Nach langer Debatte auf der HV der Vereinigte Jute-Spinnereien und Webereien AG, Hamburg, wurde der Abschluß für 1956 gebilligt. Er weist nur einen vorzutragenden Gewinn aus. Damit bleiben die Aktionäre nun schon fünf Jahre ohne Dividende. An diesem Punkt entzündete sich die Diskussion, in deren Verlauf von einigen freien Aktionären die Frage gestellt wurde, ob man nicht eine Umwandlung der AG in eine KG unter angemessener Abfindung der Kleinaktionäre anstreben solle. Die Bereitwilligkeit der Verwaltung, die über alle Fragen in erfreulich offener Weise Auskunft gab, ist es zu danken, daß alle Beschlüsse einstimmig gefaßt wurden. Die Aktionäre kamen zu der Auffassung, daß vom Vorstand und AR alles getan wird, um das Unternehmen aus der Rentabilitätskrise herauszuführen, in die es im Zuge der allgemeinen Schwierigkeiten der westeuropäischen Juteindustrie geraten ist.

Eine aoHV der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank AG hat beschlossen, das AK von fünf auf sechs Mill. DM zu erhöhen. Die jungen Aktien sind ab 1. 9. 1957 dividendenberechtigt.