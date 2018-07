Inhalt Seite 1 — Die Sache mit der „Halbdeckung“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Berend Feddersen

Zu den wichtigsten Neuerungen, die aus dem Dickicht der Gesetzesbestimmungen vom 23. Februar 1957 über die Rentenversicherung allmählich in das Bewußtsein der Millionen von Versicherten dringen, gehört die Tatsache, daß die sogenannte Halbdeckung für freiwillig Weiterversicherte abgeschafft worden ist. Wer also zur Weiterversicherung berechtigt ist und die Wartezeiten für die einzelnen Rentenarten erfüllt hat, braucht nicht mehr auf hälftige Beitragsbelebung zu achten, sondern kann ohne Gefahr für seine erworbene Anwartschaft frei entscheiden, ob er die Beitragsentrichtung fortsetzen will. So scheint es jedenfalls – und doch ist dies nur eine allgemeine Regel, mit Ausnahmen, die sich in zahlreichen Einzelfällen für den Versicherten sehr einschneidend auswirken können.

Die Rentenversicherungs-Neuregelungsgesetze für Arbeiter (eingegangen in das 4. Buch der Reichsversicherungsordnung, kurz „RVO“) und für Angestellte (eingegangen in das Angestelltenversicherungsgesetz, kurz „AnVG“) enthalten zwei Leistungsverbesserungen gegenüber früher, die nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen gewährt werden: die Anrechnung der Ausfallzeiten einerseits und der Zurechnungszeit andererseits. Ausfallzeiten sind im wesentlichen Zeiten längerer Krankheit und Arbeitslosigkeit, sowie Zeiten einer nach Vollendung des 15. Lebensjahres liegenden Schul-, Fachschul- oder Hochschulausbildung; die Fach- oder Hochschulausbildung muß abgeschlossen sein, und von der Schul- oder Fachschulausbildung werden höchstens vier Jahre angerechnet, von der Hochschulausbildung höchstens, fünf Jahre. Die Berücksichtigung dieser Zeiträume bei der Rentenberechnung – allein von der Schul- und Berufsausbildung also bis neun Jahre – ist aber vom Gesetzgeber an bestimmte Bedingungen hinsichtlich des Umfangs der Beitragszahlung geknüpft worden: im Zeitpunkt des Versicherungsfalls müssen wenigstens für 60 Monate Beiträge entrichtet worden sein, und außerdem muß die Zeit vom Eintritt in die Versicherung bis zum Eintritt des Versicherungsfalls mindestens zur Hälfte mit Beiträgen belegt sein (§ 1259 RVO, § 36 AnVG).

Der Weiterversicherte riskiert also heute, wenn er die Beitragszahlung einstellt, zwar nicht mehr den Verlust der erworbenen Anwartschaft als Ganzes: wohl aber können ihm wertvolle Teile davon verlorengehen. Sofern er längere Ausfallzeiten nachweisen kann, sollte er daher sorgfältig prüfen, ob er die weitere Beitragsentrichtung nicht lieber auf die mindestens hälftige Belegung der Zeit seit seinem Eintritt in die Versicherung abstellt. Er wird, wenn er darauf Wert legt, im allgemeinen eine Zeitlang mit dem „Kleben“ aussetzen können – nämlich so lange, bis Beitragsmonate und übrige Monate sich die Waage halten –, doch dann muß er streng auf die Belegung jedes zweiten Monats mit einem Beitrag achten.

Selbst diese einfache Rechnung kann bei Kriegsteilnehmern und Flüchtlingen zu Überraschungen führen, wenn sie als Weiterversicherte bisher schon an die Grenze der Halbdeckung alter Art gegangen sind. Bei der Feststellung der Gesamtdauer, die zur Hälfte mit Beiträgen belegt sein mußte, zählten nämlich Zeiten des Kriegsdienstes und der Gefangenschaft sowie – bei Flüchtlingen – die Zeit vom 1. Juli 1944 bis zum 31. März 1952 nicht mit. Weitere Vergünstigungen dieser Art sah u. a. auch das Gesetz über die Erhöhung der Einkommensgrenzen vom 13. August 1952 vor: Die Folge war, daß bei weitem nicht immer die Hälfte aller seit Versicherungsbeginn verstrichenen Monate Beitragsmonate zu sein brauchten. Da die neuen (oben angeführten) Vorschriften die genannten Zeiträume nicht ausklammern ‚ wird es zahlreiche Weiterversicherte geben, die zunächst einmal in jedem Monat einen Beitrag entrichten müssen, um möglichst bald die „strengere“ Halbdeckung neuer Art zu erfüllen. Erst wenn sie die ganze Zeit seit Eintritt in die Versicherung hälftig mit Beiträgen belegt haben, können sie mit dem zweimonatigen Kleben beginnen.

Die vorstehenden Ausführungen würden vielleicht nur für einen sehr kleinen Personenkreis von Interesse sein, wenn es lediglich um die Anrechnung der Ausfallzeiten ginge. Aber auch die Zurechnungszeit wird nur unter ganz ähnlichen Voraussetzungen berücksichtigt. Sie umfaßt die Jahre, die bei vorzeitigem Eintritt des Versicherungsfalls bis zur Vollendung des 55. Lebensjahres des Versicherten noch fehlen. Die Anrechnung dieses Zeitraums kommt einerseits bei frühem Eintritt von Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit in Frage (§ 1260 RVO, § 37 AnVG), andererseits bei der Berechnung der Witwenrente, sofern der Versicherte vor Erreichen des genannten Alters gestorben ist und die Witwe entweder das 45. Lebensjahr vollendet hat oder berufsunfähig ist oder mindestens ein waisenrentenberechtigtes Kind erzieht .(1268 RVO, 45 AnVG). Die Zurechnungszeit wird nur dann angerechnet, wenn von den letzten 60 Kalendermonaten vor Eintritt des Versicherungsfalls mindestens 36 Kalendermonate oder die Zeit vom Eintritt in die Versicherung bis zum Eintritt des Versicherungsfalls mindestens zur Hälfte mit Beiträgen belegt sind.

Jeder Weiterversicherte unter 55 Jahren sollte also – je jünger er ist, um so mehr – seine weitere Beitragszahlung so einrichten, daß er in Zukunft stets die Halbdeckung „neuer Art“ erfüllt hat. Ganz wie bei der Anrechnung der Ausfallzeiten kann es auch hier vorkommen, daß der Versicherte erst einmal monatlich Beiträge entrichten muß, um die strenge hälftige Belegung der Zeit seit Versicherungsbeginn herzustellen. Allerdings ist es, wenn in den letzten fünf Jahren schon das Verhältnis von 36 : 60 (= 60 v. H.) erfüllt worden ist, für den Versicherten vorteilhafter, zunächst im gleichen Verhältnis weiterzukleben und später, sobald die Halbdeckung seit Beginn vorhanden ist, von der 60prozentigen auf die 50prozentige Zahlungsweise überzugehen.