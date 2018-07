Inhalt Seite 1 — Dreißig Jahre lang zwanzig sein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Weit über 200 Sportärzte hielten vor kurzem in Hamburg einen Kongreß unter dem Motto „Möglichkeiten der Anpassung an extreme körperliche Belastungen“ ab, auf den wir bereits hingewiesen haben (DIE ZEIT Nr. 31). Wegen der Bedeutung der dort angesprochenen Themen geben wir heute einem Arzt das Wort, das in dem Rat gipfelt: „Wir sollten herunter von den Zuschauertribünen und selbst üben. Jeder sollte täglich einmal durch körperliche Anstrengung in Schweiß geraten. Niemand soll einen Weg, den er auch zu Fuß gehen kann, fahren.“

Sport in unserer Zeit, für uns? Das soll man doch den Schulen überlassen, allenfalls noch den jungen Leuten. Für uns Gehetzte und Getriebene aber, für uns ist das nichts. Wir haben Sport genug in unserer täglichen Arbeit. Was wir brauchen ist Ruhe, Ruhe vor dem Betrieb.“ So sagen heute viele ältere Menschen, aber ist diese Einstellung richtig?

Muskelanstrengungen, Abhärtung, Wandern und aktiven Sport zur Verhütung von Zivilisationsschäden forderte erst kürzlich Professor Schliephake. – „Im Sport besitzen wir eine Methode, dreißig Jahre lang zwanzig Jahre alt zu bleiben.“ – „Der Mensch ist übungsfähig, solange er lebt. Es kommt nur auf die Dosierung an, und nicht Sportkur, sondern Sportleben führt zum Ziel, dem Ziel nämlich, bis ins hohe Alter leistungsfähig und gesund zu bleiben.“ Das sind einige Sätze aus der Festrede des 18. Deutschen Sportkongresses in Hamburg, die der 75jährige Sportprofessor Dr. Diem hielt. Beruhte der Wert seiner Worte nicht auf dem Gewicht seiner Erfahrungen im Umgang mit ungezählten Spaniern und Sportwilligen, so wäre er selbst, seine Haltung, seine Elastizität und seine Frische ein hervorragender Beispiel für die Richtigkeit seiner Thesen.

Sport also gerade für uns, uns geplagte moderne Menschen. Wir sollten herunter von den Tribünen der Zuschauer auf den Rasen und uns selbst im Trainingsanzug üben. Wir sollten den Nervenkitzel des Totalisators fahren lassen und lieber im Waldlauf neue Kräfte schöpfen. Und wir müßten es regelmäßig tun. Dabei sollten Lauf und Sportspiel, Gymnastik und Schwimmen, Radeln, Bodenübungen, Geräteturnen miteinander abwechseln.

Menschen jeder Altersstufe und jedes Berufes können körperlich mehr leisten, als sie sich gewöhnlich zuzutrauen wagen. Gerade die Vernachlässigung des Körperlichen hat uns die Managerkrankheit und viele andere Übel gebracht. Jedermann soll daher täglich mindestens einmal durch körperliche Anstrengung in Schweiß geraten. Niemand soll einen Weg, den er auch zu Fuß machen kann, fahren. Schulung, Kräftigung und Rationalisierung des Herzens und des Kreislaufes, Verbesserung und Vertiefung der Atmung, Abbau der Verfettung, Beseitigung der Alterssteifheit und des Muskelschwundes, Wiedergewinnung der automatisch schnellen Reaktion und Beherrschung des Körpers sind die Nahziele dieser körperlichen Ertüchtigung, für die es nie zu früh, für die es aber auch nie zu spät sein kann. Den Weg dahin aber muß sich jeder selbst suchen!

Ärzte sagen nichts, was sie nicht vorher gewogen, gemessen, gezählt, verglichen, untersucht und statistisch bewiesen haben. Allein schon die Zahl der wissenschaftlichen Fragen, die sich an das von dem Empiriker Diem behandelte Thema anschließen, ist von so immenser Größe, daß eine ganze Generation von Ärzten ihren wissenschaftlichen Ehrgeiz drangeben könnte, um sie zu beantworten. So verwundert es nicht, daß der wissenschaftliche Teil des Sportärztekongresses den Höhenflug der programmatischen Rede des 75jährigen Sportsmannes nicht mitmachen konnte. Aber auch nüchterne Wissenschaft kann für jeden Interessierten nützlich sein, wenn sie sich auf die Praxis bezieht.

Praktisch bedeutungsvoll also ist, daß es nun wohl endgültig feststeht: Das Sportlerherz ist, was seine Leistung angeht, ein hochwertiges Herz und bleibt es bis ins hohe Alter. Alle früheren Anschauungen, daß das Sportlerherz mehr bedroht und belastet sei als das anderer Menschen, haben sich als falsch erwiesen. Herz und Kreislauf des Sporttreibenden sind anpassungsfähiger und leistungsfähiger, arbeiten ökonomischer als die Organe von Ungeübten. Gefahr aber droht den Sportlern, die plötzlich – meist geschieht das zu Beginn des vierten Lebensjahrzehntes – mit dem Sport und jeder anderen körperlichen Übung Schluß machen. Es ergab sich aus den Vorträgen und aus statistischen Unterlagen, daß ehemalige Sportler, die abrupt mit dem Training aufhören, zu Herzerkrankungen und Herzinfarkt mehr neigen, als Menschen, die nie Sport trieben. Das Herz kann nämlich einen in solchem Falle forcierten Gefäßabbau nicht mehr verkraften. Gefahr droht auch dem Leistungssportler, der durch ein unsolides Leben sein vegetatives Nervensystem in Unordnung bringt. Das sind die berüchtigten Fälle von Herztod auf dem Sportplatz, die in der öffentlichen Meinung den Sport so sehr belasten.