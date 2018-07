Inhalt Seite 1 — Durch psychoanalytisches Geröll Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Paul Hühnerfeld

Daß der Mensch über eine ganze Menge Geröll hinwegsteigen muß, ehe er zu sich selber und zu seinen eigenen Geschichten kommt, ist eine Beobachtung, die man bei jeder längeren Unterhaltung machen kann. Es ist, als ob wir, um uns mitteilen zu können, erst warmlaufen müßten: wieviel unwichtige Sätze werden gesagt, ehe der eine kommt, um dessentwillen ein anderer zuhört! Wieviel Briefbogen werden geschrieben, ehe der eine Absatz vor des Empfängers Auge erscheint, um dessentwillen die Lektüre des Briefes lohnend war.

Nun sollte man von einem Schriftsteller erwarten, daß er eben dieses Anlaufes nicht bedürfe. Es ist seines Amtes, das Geröll schon vorher weggeräumt zu haben, das ihn von seinen Geschichten, trennt. Nur selten ist die Lektüre über solches Ausräumen (von der Zunft selber gern „sich etwas von der Seele schreiben genannt) ein Genuß; meistens fehlt dann der „mittlere Abstand“ von den Dingen, den Thomas Wolfe als die entscheidende Haltung vor seinem Tode, ein Reisebuch von persönlichem Reiz und von sehr persönlichen Auffassungen, farbig in den Schilderungen und zuverlässig in seinen Angaben, hinter denen sich ein ernsthaftes Studium verbirgt. Das kleine, kluge Buch konnte manchen verlocken, Lawrences Pfaden zu folgen. eines Romanautors ansieht. Für das Buch und die Schriftstellerin, die es hier anzuzeigen gilt, für

Gertrud Fussenegger: „Das verschüttete Antlitt“, Roman. Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart. 343 S., 15,80 DM,

bedeutet das: hätte sich die Autorin vor der Niederschrift dieses Buches ein wenig mehr selber geprüft, hätte sie sich befreien können von Sentiments und Ressentiments – möglicherweise hätte sie ein gutes Buch schreiben können. So aber kann man ihr nur außergewöhnliche Begabung, eine sensible Behandlung ihrer Hauptfiguren und – unrecht, es zu leugnen – einzelne wirklich gelungene Absätze und Seiten attestieren. Für den Wurf, den sie wagte, ist das zuwenig

Gertrud Fussenegger nämlich, Sudetendeutsche, schon vor dem Krieg mit ihrem ersten Buch hervorgetreten, hat versucht, das Schicksal einer Gruppe von Menschen aus ihrer böhmischen Heimat zu einem Panorama des Menschlichen auszuweiten. Zentralfigur ist der tschechische Arzt Viktorin Zeman: ein Kind aus sogenannten „kleinen Verhältnissen“, das sich zum Arzt durchhungert, die Adoptivtochter eines reichen Juden heiratet, die er niemals geliebt hat, niemals lieben wird. Der Mann liebt Elisabeth, jenes Mädchen, das er einst als Hilfsarzt in den Karpaten vor dem Tode rettete. Und sie liebt ihn, den Mann, der später zum Mörder an seiner Frau wird.

Das ist eine grobe Inhaltsangabe, die vielleicht nur deutlich machen kann, in welche Dimensionen Menschen hier gestellt sind: Liebe und Tod, äußerste Güte und grausamer Mord vereinigen sich in dem Arzt Zeman, einer zutiefst unentschlossenen und dennoch mächtigen Figur, die die Menschen um ihn herum ins Verderben mit hineinzieht. Der unheile Mensch in einer unheilen Zeit wird Thema.