Der Umsatz der Felten & Guilleaume Carlswerk Aktiengesellschaft, Köln-Mülheim, hat sich 1956 mit 191 Mill. DM gegenüber dem Vorjahr (189 Mill. DM) im Wert nur geringfügig! erhöht, in der Menge hat er mit 81 000 t das Ergebnis des Vorjahres (84 000 t) aber nicht erreicht. Der Exportanteil in Höhe von 51,5 Mill. DM ist gegenüber dem Vorjahr mit 30 Mill. DM erheblich gestiegen und machte im Berichtsjahr 26,9 v. H. vom Gesamtumsatz aus. Für die Geschäftsentwicklung in 1956 macht die Gesellschaft in ihrem Bericht vor allem die Maßnahmen zur Konjunkturdämpfung verantwortlich, die sich auf die Auftragserteilung der öffentlichen Hand fühlbar ausgewirkt hätten. Um die Beschäftigung aufrecht zu erhalten, mußte die Gesellschaft trotz der gedrückten Exportpreise das Auslandgeschäft intensivieren.

Die Rentabilität war 1956 nicht so günstig wie im Vorjahr, obwohl die Betriebsorganisation rationalisiert und die Anlagen modernisiert wurden. Die Verschlechterung der Rentabilität wird aufdie starke Verlagerung des Umsatzes auf den Exportzurückgeführt, da auf den Auslandmärkten wegen der großen internationalen Konkurrenz Aufträge, nur zu schlechteren Preisen hereingeholt werden können. Auf die Rentabilität wirkten außerdem die schnelle Folge und das Ausmaß der Lohnerhöhung ein, die durch innerbetriebliche Rationalisierungsmaßnahmen nicht ausgeglichen werden konnten.

Die Geschäftsentwicklung in 1957 beurteilt die Gesellschaft mit einer gewissen Vorsicht. Der Auftragseingang liegt etwas über dem des Vorjahres, der Auftragsbestand ist sogar erheblich höher, aber der Umsatz hält mit dieser Entwicklung nicht Schritt, weil der Ausstoß durch die Auswirkungen der Arbeitszeitverkürzung nachgelassen hat.

Die Tochtergesellschaften haben sich 1956 durchweg befriedigend entwickelt und zum Teil sogar eine Ausweitung ihres Geschäftsvolumens erreichen können. Die Beteiligungserträge sind im Vergleich zum Vorjahr wesentlich gestiegen. In der F&G-Gruppe betrugen die Gesamtumsätze 605,3 Mill. DM, gegenüber 587,6 Mill. DM in 1955. Die HV hat die Verteilung einer Dividende von unverändert 9 v.H. aus einem Gesamtgewinn von 8,4 Mill. DM beschlossen. D ü.