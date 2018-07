Im Zusammenhang mit einem geschlossenen Überblick über die weiterhin günstige Entwicklung der mitten im Kapazitätsausbau befindlichen deutschen Kohlechemie geht der Fachverband in seinem Jahresbericht auch auf die Heizölsituation ein. Der Anteil des Heizöls aus der Kohleveredelung betrug 1953 noch 30 v. H. des gesamten Inlandabsatzes oder etwa 260 000 t bei 850 000 t Gesamtinlandabsatz (ohne Eigenverbrauch und Großbunkergeschäft). 1956 ging dieser Anteil auf 12 v. H. zurück, verdoppelte sich aber in absoluter Höhe auf rund 500 000 t. Die westdeutschen Ölraffinerien konnten nur etwa die Hälfte des 1956 um 67 v. H. gestiegenen inländischen Heizölbedarfs liefern. Die andere Hälfte mußte eingeführt werden, wobei die Importmenge von 1953 gleich 45 500 t auf 510 000 in 1955 und auf 1,07 Mill. t in 1956 anstieg.

Am 1. Juli 1956 war der Heizölzoll von 15 DM je t vom Bundestag aufgehoben worden, obwohl, wie es im Jahresbericht heißt, die Wirtschaftsvereinigung Bergbau und der Unternehmensverband Ruhrbergbau schwerwiegende Bedenken geltend gemacht hätten. Da die deutsche Teerindustrie die vom Markt geforderten vermehrten Heizölmengen nicht liefern konnte, mußte sie sich mit dem Fortfall des Zolles abfinden.

Die Preise des mineralischen Heizöls wurden vor Jahresfrist (im Juli 1956) entsprechend der Zollsenkung herabgesetzt. Aber sie stiegen im letzten Quartal 1956 erheblich über den alten Preisstand hinaus: eine Folge der Frachtentwicklung während der Suezkrise. Neuerdings sind die Frachtraten wieder heruntergesetzt worden, und die Heizölpreise zeigen fallende Tendenz. Es sei jedoch kaum damit zu rechnen, heißt es weiter, daß die Preise auf den niedrigen Stand von Anfang Juli 1956 zurückgehen würden, weil Heizöl nicht mehr wie früher ein Nebenerzeugnis der Rohölverarbeitung, sondern mehr und mehr ein Haupterzeugnis der Raffinerien geworden sei. Das Heizöl werde daher in Zukunft einen höheren Anteil der Gesamtkosten tragen müssen als bisher.

Auch Heizöl wird also für den Verbraucher ein Beispiel dafür sein, wie leicht und schnell bei politischen Krisen die Preise erhöht werden und wie später dann das marktgerechte Rückfluten auf den „Normalpreis“ der fromme Wunsch von Wirtschaftswissenschaft und Politik bleibt. Natürlich kennen wir all die Gründe, die zur jetzigen Preissituation führen und geführt haben: bis zu dem leider so unergiebigen Kapitalmarkt, der zu hohen Selbstfinanzierungsraten „zwingt“ ... rlt.