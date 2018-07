DOberhausen AG und Bergbau AG Neue Hoffnung, Oberhausen, sprachen sich für den Wiederverbund der durch die Entflechtungsgesetze, zerrissenen alten Werksgemeinschaft aus. Zwar hatte nur das Hüttenwerk einen entsprechenden Punkt auf der Tagesordnung seiner aoHV, nämlich die Kapitalerhöhung um 104 auf 208 Mill. DM zwecks Durchführung eines Ümtauschangebotes l : l an die Aktionäre der Neuen Hoffnung. Die oHV bei Neue Hoffnung, die am Tage darauf stattfand und der ein praktisch einstimmiges Jawort (58 000 DM sprachen sich dagegen aus) der HO AG vorlag, erledigte lediglich die Regularien für 1956 mit 8 (6) v. H. Dividende auf ebenfalls 104 Mill. DM AK. Aber einige Aktionäre äußerten doch Skepsis und Mißmut über das Umtauschangebot. Aus diesem Grunde darf vielleicht darauf hingewiesen werden, daß eher umgekehrt, nämlich bei den HOAG Aktiönären, etwas Unmut hätte entstehen können, weil das Stahlwerk nicht nur nach allgemeiner Auffassung, sondern auch nach den Ergebnissen der Wirtschafts:priifer Untersitchung als wertvoller, Mfi4 renta bititä ts sich £r er anlesehen wird. Die Kohlen Aktionäre fühlen sich wegen des neunmonatigen Verzichts auf eine Dividende — die neuen HOAGr Aktien sind erst ab 1. Oktober 1957 dividendenberechtigt — von der Hütte übervorteilt. Es ist offenbar noch nicht genügend, klar geworden, daß in dieser kleinen Dividendenpause der Ausgleich für die unterschiedlichen Bewertungen beider Unternehmen zum Ausdruck gekommen ist.

Anderenfalls hätten die Wirtschaftsprüfer nicht ihr Jawort zu einem Umtausch 1:1, sondern nur zu einem Umtausch 0 9 : l gegeben, ein Schlüssel, der recht kompliziert gewesen wäre und zu vielen unausgeglichenen Spitzenbeträgen geführt hätte. Es war also eine durchaus elegante Lösung, die Differenz durch einen Dividendenausfall zu regulieren, wobei die Erhöhung auf 8 (6) v. H bei Neue Hoffnung nicht vergessen werden ie Hauptversammlungen der beiden Haniel Unternehmen Hüftenwerk darf. Im ibrigen, so meinen wir aus grundsätzlichen Überlegungen, sollte ein Kohlen Aktionär nicht traurig sein, wenn er in einer so günstigen Weise sein Kohle Papier in ein Stahl Papier umtauschen kann.

Wenn die Aktionäre das über zwei Monate laufende Umtauschangebot, annehmen — wir betonen nochmals, es wäre töricht, es nicht zu tun —, dann ist im Oberhausener Raum die erste Stufe einer Rückverflechtung innerhalb der Gutetoffnungshütte erreicht. Nach unseren Informationen, haben bereits zwischen 75 bis 80 v. H der Aktionäre ihre Umtauschwilligkeit unmittelbar zum Ausdruck gebracht Über 70 v. H. der Aktien liegen in den verschiedenen Zweigen der Haniel Familie. Dies gewährleistet die erhoffte Verbund Wiederherstellung.

Auf der JiV der HOAG wurde weiterhin bekannt, däS die Hütte ihre Stahlkapazität von 17 auf etwa 2 Mill t erhöhen wird- Diese Ausweitung würde, wie der ARVorsitzer Fritz Butschkau erklärte, nur ül> er schrottunabhängige Verfahren erfolgen, also über eine Verbreiterung der Roheisenerzeugung mit erhöhtem Erz- und Koksverbrauch und verstärktem Gichtgasanfall. Die Verbindung mit Neue Hoffnung und deren jüngste starke Verb ijjld u njj zu,?; Rhr,chemie sichert einen wirtschaftlichen GasKreislaiif, wobei gewisse- Gasrohstoffe " für die Kunststöffdiemie gewonnen und verwertet werden, das Rückgas aber zu etwa 60 bis 65 v. H den Starkgasverbrauch der Hütte wieder deckt, während das Gichtgas, das im Hochofenprozeß anfällt, künftig in beträchtlichen Mengen als Unterfeuerungsgas für die Kokereien bei der Zeche und zur Stromerzeugung im E Werk der Zeche verwendet werden wird, wodurch das bisher wertvollere Koksgas der Kokereien für die Chemie oder für die Hütte zum Einsatz kommen kann. Für den Außenstehenden ist es schwer, sich über die erheblicte Bedeutung dieses wärmetechnischen Verbundes bezüglich der Rentabilität der Anlagen ein Bild zu machen,pieser Verbundaberisteinedergoldenen Regelnder Ruhrwirtschaft, deren Zerstörung eines der Kriegsziele der Alliierten gewesen war.

Um im Oberhausener Raum den Verbund weiterzuführen, dürfte wohl zwischen HOAG und Neue Hoffnung, die vor 100 Jahren (1857) zusammengekommen waren, ein Organ Schaftsvertrag zu erwarten sein. Vorbedingung dazu wäre eine hohe. Beteiligung am Umtauschangebot r11.