Daß der achtzigjährige Verdi die Welt zwei Jahrzehnte nach der Aida im Falstaff mit einem ganz neuen, burlesken Stil überrascht hat, ist ein Wunder, an dem immer noch eifrig herumgeraten wird. Man hat zwei Erklärungen: Die eine ist, daß das Nachlassen der melodischen Erfindungsgabe Verdi zu neuen Methoden gezwungen und damit in ihm noch schlummernde Kräfte geweckt habe; die zweite Version spricht von einem fremden Einfluß auf Verdi, und zwar dem des Dichter-Komponisten Arrigo Boito, dem schon die Anregung zum Othello zu verdanken war. Boito, als Komponist eine zweitklassige Kraft, war als literarische Persönlichkeit und als Dramaturg hochbedeutend. Er hat unter Vernachlässigung seiner eigenen kompositorischen Arbeiten Verdi immer wieder angeregt.

Wenn wir uns heute aus Anlaß der neuen Falstaff-Aufnahme der Columbia-Gesellschaft unter Karajan noch einmal mit diesem Problem der verwandelten Schöpferkraft beschäftigen, so sehen wir immer klarer, daß es beiden Männern zuzuschreiben ist, wenn hier ein letztes Meisterwerk entstand.

Guiseppe Verdi: „Falstaff“. Tito Gobbi / Elisabeth Schwarzkopf / Nan Merriman / Anna Moffo / Philharmonia-Chor und -Orchester / Herbert v. Karajan (Col. CX 1410/12).

Das Libretto zu „Falstaff“ ist eine kunstvolle Verschweißung von zwei Dramen Shakespeares, nämlich den Lustigen Weibern von Windsor und Heinrich IV. Der Falstaff der Lustigen Weiber bleibt bei Shakespeare nicht viel mehr als ein läppischer Trunkenbold und Schürzenjäger, während der des anderen Stückes trotz aller seiner liederlichen Züge immer noch ein Ritter, ein Gentleman und ein Krieger ist. Diesen zweiten Falstaff nun hat Boito in seinem Libretto hervorgehoben. Es ist eine besondere Leistung des großen italienischen Baritons Tito Gobbi, daß er nicht nur stimmlich, sondern vor allem auch gesang-schauspielerisch diesen Ritter deutlich herauszuarbeiten weiß. Unter den Frauen ragen Elisabeth Schwarzkopf, Nan Merriman und Anna Moffo hervor. Die Deutsche und die Amerikanerin bauen mit ihrem gesanglichen Spiel eine willkommene Brücke zwischen der lateinisch orientierten Musik und dem urenglischen Milieu des Stückes; die Italienerin überrascht mit einer Stimme und einer Gesangskunst von seltener Noblesse und Lieblichkeit. Karajan stand vor der schweren Aufgabe, dem Toscaninischen Falstaff etwas Ebenbürtiges an die Seite zu stellen, ohne doch nur eine Kopie zu bieten. Es gelang ihm – wie in Cosi fan tutte –, seiner Leistung jenes gewisse Etwas mitzugeben, das aus dem Ganzen mehr macht als die Summe seiner Teile. Chr.