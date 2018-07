HH, Prien am Chiemsee

Es leben in diesem Jahr mehr Fremde in der oberbayerischen Sommerfrische des Alpenvorlandes, als die Gemeinde- und Kurverwaltungen registriert haben. Keiner von ihnen ist im Ferienzug oder im eigenen Auto hier eingetroffen. Trotzdem genießen sie die Unterstützung der einheimischen Bevölkerung. Ihre Ankunft erfolgte in allen Fällen per Fallschirm

In einer regenverhangenen Sommernacht überfliegt eine viermotorige Maschine in niedriger Höhe den im Osten des Inns gelegenen Samerberg. Das Flugzeug hat keine Positionslampen gesetzt. Die Gestalt, die jetzt aus seinem Rumpf springt und Sekunden später an einem Fallschirm zur Erde pendelt, bleibt dem Auge des Beobachters gleichfalls verborgen, da der Schirm eine grüne Tarnfarbe trägt. Auf einer Weidekoppel des Moränenhügels landet der geheimnisvolle Springer, entledigt sich seiner Gurte und der Kombination. Beides versteckt er unter einem Heustadel. In einer schwarzen, speckigen Lederhose, grauen Wadeistrümpfen und einem Paar Haferlschuhen schlägt kurz darauf ein „Bursch“ den Weg zum nächsten Dorf ein. Zwischen Lodenjanker und Trachtenhemd steckt seine Brieftasche. Sie enthält außer einem Zehnmarkschein die Papiere, die auf den Namen Joseph Muggenthaler, landwirtschaftlicher Arbeiter, gebürtig in Altötting, lauten.

Alles, was der Mann am Körper trägt, läßt auf einen echten Altbayern schließen. In Wirklichkeit aber handelt es sich um einen Pfadfinder des modernen Krieges, dessen Heimat am Ohio liegt. Er gehört der 10. US-Special Forces Group an und nimmt teil an einem Manöver der amerikanischen Truppen, das zur Zeit am Nordalpenrand zwischen dem Allgäu und dem Berchtesgadener Land stattfindet. Soldaten werden hier im Partisanenkampf für den Guerillakrieg im Rücken des Gegners ausgebildet.

Die Truppen der 11. Luftlandedivision, die in Augsburg und München stationiert ist, markieren den „Feind“. Dieser hat, von Osten kommend, Bayern überrollt. Aufgabe der Special Forces Group ist es, in seinem Rücken abzuspringen, den Nachschub zu stören und eine Widerstandsbewegung aufzubauen. „Alles, was wir unternehmen, dient dazu, den Feind zu schädigen und zu vertreiben steht auf den Flugblättern, die von den Partisanen an die Bevölkerung verteilt werden. In sechs Punkten werden den Zivilisten Verhaltungsmaßregeln gegeben: „Unser Vorschlag ist, daß Sie uns bei der Zersetzung der feindlichen Armee behilflich sind. Sprechen Sie darum nicht mit den feindlichen Soldaten und denken Sie daran, daß wir für die Befreiung Bayerns kämpfen“, heißt es unter anderem.

Während die Kundschafter in Zivil verkleidet auftreten, tragen die eigentlichen Partisanen die Uniform ihrer Armee. Ihr Manöverabzeichen ist eine grüne Baskenmütze. Tagsüber liegen sie in den Bergwäldern versteckt. Sie treten nur nachts in Aktion. Abseits aller Wege führen sie stundenlange Märsche durch. Ihre Ziele sind Brücken, Hochspannungsmasten und Depots.

Die Aufgabe der nichtuniformierten Kundschafter ist es, Vertrauensleute bei den Einheimischen zu gewinnen sowie über Funk die Verbindung zur eigenen Truppe jenseits der Frontlinie aufrechtzuerhalten. Sie treten in der Verkleidung auf, die für ihre jeweilige Aufgabe am geeignetsten ist. Sie sprechen nicht nur akzentfreies Deutsch, sondern können auch das bayerische Erkennungswort „Oachkatzlschwoaf“‘ (Eichkätzchenschweif) dialektecht aussprechen. Ihr Chef ist ein Captain, der in Korea tief im Rücken des Feindes eine Partisanengruppe geführt hat.

Wahrlich ein gespenstischer Krieg, der hier mitten unter uns durchexerziert wird. „Es ist in das Belieben jedes Einwohners gestellt, den Manöversoldaten Hilfe angedeihen zu lassen, wann immer sich dazu eine Möglichkeit bietet“, heißt es in einer Verlautbarung, welche die oberbayrischen Behörden herausgegeben haben.