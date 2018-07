Inhalt Seite 1 — Rathaus-Zinnober am Rhein Seite 2 Auf einer Seite lesen

B. R.-H., Düsseldorf

In Düsseldorf herrscht dicke Luft. Selten waren sich weiteste Kreise der Bevölkerung so einig in der Ablehnung eines Bauprojektes wie jetzt in Sachen Neugestaltung des alten Rathauses und Einbau eines Ratskellers. Es hagelt Proteste von allen Seiten.

Seit vielen Jahren doktert die Stadt und rätseln ihre Baufachleute an einem Refugio herum, das der Stadtverwaltung genügend Raum gebe, dem Stadtoberhaupt den Abschied von seinem derzeitigen Domizil im Hintergebäude des Polizeipräsidiums erlaube und außerdem der Wichtigkeit und Repräsentanz der „Tochter Europas“ würdig sei. Dieser Wunsch ist nicht erst von heute, wenn man nun auch die heutige gute Konjunktur und Hausse in den Steuereingängen zu seiner Verwirklichung ausnutzen möchte. Seit über fünfzig Jahren will Düsseldorf ein gutes Rathaus. Wohlgemerkt, ein gutes ...

Was sich gerade in den letzten Jahren jedoch an Halbheiten und Behelfslösungen tat, weckte jedesmal Protest. Mit Recht. Hier wurde ein Milliönchen vertan, dort ein Milliönchen verbaut – es lepperte sich zusammen und heraus kam: hier ein Stück Stadtverwaltung, dort ein Stück Stadtverwaltung und aufs Ganze gesehen nichts Ganzes. Verbaut wurden jedoch für Provisorien und Zersplitterung immerhin weit über zehn Millionen DM. Und weitere sollen nun folgen.

Auf der letzten Ratssitzung vor Sommerferien und Bundestagswahl legte die Verwaltung einen Antrag auf Genehmigung von 1,5 Millionen DM für die geplante „Restaurierung“ des ersten sogenannten „alten“ Rathauses vor – einem Tussmannbau aus dem Jahre 1572, der Zeit des Düsseldorfer Nationalfürsten Jan Weilern. Insgesamt 3,3 Millionen DM soll das neueste Wunschkind laut Ansatz kosten; erfahrungsgemäß wird es nicht dabei bleiben.

Geplant ist für dieses runde Sümmchen: Erhaltung der historischen Fassade, Abriß des morschen, faulen, unzeitgemäßen Gemäuers dahinter und Wiederaufbau im „Stil“ unserer stilvollen Zeit mit zweigeschossiger Empfangshalle, viel Marmor, Parkett, vergoldetem Geländer, Klimaanlage und Küchenschikanen.

Zur Ehre der Stadtväter sei gesagt, daß dieser Antrag der Verwaltung nicht sang- und klanglos über die Bühne ging und auch – vorerst – nicht genehmigt wurde. Die Stadtväter wollen zunächst die Pläne sehen. Das ist ihr gutes Recht, obschon nicht immer Brauch. So mußte, sich die Verwaltung fragen lassen, ob sie die Pläne erst vorlegen wolle, wenn der Bau stünde? Auch ohne genaue Kenntnis erhitzten sich die Gemüter vor allem an dem geplanten Ratskeller mit einem Eifer, der Stadtfremden und Außenstehenden angesichts des zwielichtigen Charakters des ganzen Projekts fast übertrieben erscheinen muß. Am Ratskeller vor allem erhitzte sich auch die Öffentlichkeit