Die bundesdeutschen Automobil-Produzenten scheinen sich in diesem Jahr einmütig entschlossen zu haben, schon lange vor Beginn des Frankfurter Auto-Salons den Schleier zu lüften, um ihre Neuentwicklungen zu servieren. Der hier und da aufgetretenen Kritik, daß dadurch die Internationale Automobilausstellung an Wert verliere, können wir aber nicht beipflichten, wir halten vielmehr die den in- und ausländischen Käufern bereit: vor dem Salon ermöglichte Übersicht über die auf ihn wartenden Überraschungen für ein ausgesprochenes Plus. Es wird den Käufern die Entscheidung leichter machen und gewiß so manchen unentschlossenem Interessenten den Sprung zur „vierrädrigen Motorisierung erleichtern.

In der Reihe der Neuheiten-Überraschungen, die von den Lloyd Motoren Werken, dem Volkswagen-Werk und der Daimler-Benz AG eingeleitet worden war, folgte nun in der vergangenen Woche die Rüsselsheimer Adam Opel AG. Das, was die Opel-Konstrukteure im Rahmen einer internationalen Pressekonferenz zu präsentieren wußten, war eine in jeder Beziehung gelungene Überraschung. Sie bestand aus einem völlig neuen Gewand für den so ungewöhnlich erfolgreichen „Olympia Rekord“. Damit hat das Rüsselsheimer Werk für seinen Mittelklasse-Typ, von dem seit 1952 bis zum vergangenen Monat über 580 000 Stück (davon die Hälfte ins Ausland) verkauft wurden, durch die Synthese von Form, Raum und Gewicht den entscheidenden Schritt zum amerikanischen Karosserie-Stil gewagt, also der bislang vorhandenen Stilmischung aus amerikanischen, italienischen und deutschen Einflüssen den Abschied gegeben. Und in der Tat präsentiert sich der „Opel Olympia Rekord 1958“ – wie der Technische Leiter und Chefingenieur Dr.-Ing. E. h. Karl Stief stolz bekannte – mit seiner absolut neuen Karosserie, seiner Ausstattung und seinem Fahrwerk als ein neues, seiner Zeit wiederum vorauseilendes Automobil...

Form und Aussehen des neuen Opel-Wagens werden bestimmt von der langgestreckten niedrigen Karosserie, die tief herabgezogene Motorhaube mit breitem Kühllufteintritt und die instruktiv hervorragend gelöste Vollsicht - Panorama - Windschutzscheibe und - Rückwandscheibe. Die seitlich verlaufenden Zierleisten unterstreichen noch vorteilhaft die gestreckte Linie les Fahrzeugs, das in seiner Eleganz seinem größeren Bruder, dem „Kapitän“, in nichts mehr nachsteht. Dank der größeren Länge wurde nicht nur der Innenraum nach bequemer (auf dem Rücksitz finden, jetzt drei Erwachsene Platz), auch der Kofferraum ist um 30 v. H. gewachsen. Eindrucksvoll ist die treffliche Rundumsicht; sie beläuft sich jetzt auf 92 v. H, Infolge der verbesserten Windschnittigkeit erreicht der Typ bei nahezu gleichgebliebenem Gewicht und gleicher Motorleistung eine Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h.

Eine Meisterleistung für sich stellt allein schon das neue Amaturenbrett dar. Es liegt jetzt noch jetonter im Blickpunkt des Fahrers; alle Bedienungsknöpfe sind aus Sicherheitsgründen nahezu völlig versenkt, und der Geschwindigkeitsanzeiger erscheint als wandernder roter Balken in waagerechter Skala. Die Straßenlage des Fahrzeugs ist ohne jeden Tadel, wie die „Taufgäste“ auf der mit allen möglichen und unmöglichen bundesdeutschen Straßenbeispielen versehenen Versuchsstrecke des Rüsselsheimer Werkes feststellen konnten. Erfreulich ist auch die Tatsache, daß sich die Opel-Konstrukteure endlich der massiven Kritik gebeugt halten und den Tank vergrößerten: er faßt jetzt 40 Liter, also immerhin (schon) fünf Liter mehr!

Während der Typ „Olympia Rekord“ – übrigens in elf Unifarbtönen und neun charmanten Farbkombinationen – bereits seit Ende letzter Woche im Verkauf ist, folgt die einfachere Ausführung, der „Olympia“, im Oktober, und ab 1. November werden auch die neuen Modelle des „Caravan“, dieses bildschönen Mehrzweckefahrzeuges, und des Schnellieferwagens vom Band rollen. Daß diese Neukonstruktion gegenüber dem bisherigen Olympia-Rekord-Typ um 285 DM teurer wurde, nimmt bei der Leistung nicht wunder. Zweifellos werden die neuen Modelle auch auf den Exportmärk ten eine gute Aufnahme finden. Eine besonders günstige Chance dürften sie in den Staaten haben, weil Foim, Ausstattung und Aufmachung doch sehr den amerikanischen Vorstellungen entsprechen. Ab September werden bereits je Monat 1000 „Rekorde“ aus Rüsselsheim nach den USA „auswandern“... Willy Wenzke