Die Maßnahmen Frankreichs zur Sanierung seiner Währung werden fortgesetzt. Der Entliberalisierung folgte überraschend die Teilabwertung des Franc, und Kenner sagen eine baldige Vollabwertung der französischen Währung voraus. Die Saarwirtschaft ist davon stark betroffen, da sie ja vorerst noch zum französischen Währungs- und Zollbereich gehört und somit auch allen derartigen Manipulationen unterliegt. Das ergibt für die Saar, die sich ohnehin in einem nicht einfachen Umstellungsprozeß auf die völlig anders gearteten deutschen Marktverhältnisse befindet, zusätzliche Schwierigkeiten. Unter diesen Umständen mehren sich die Stimmen maßgebender Kreise, auch im Bereiche der saarländischen Industrie, die nunmehr für eine verkürzte wirtschaftliche Übergangszeit eintreten, zumal man nicht weiß, mit welchen Überraschungen Frankreich noch aufzuwarten hat...

Zur Zeit stehen die möglichen Auswirkungen der faktischen Kursberichtigung des Franc im Vordergrund der wirtschaftlichen Betrachtungen. Die Lage wird nicht sehr optimistisch beurteilt, da die Preise über Nacht bedrohlich in Bewegung geraten sind. Bemerkenswerterweise gilt das nicht nur für Importgüter, die ja zum größten Teil durch die Abwertung erheblich teurer geworden sind, sondern auch für die Erzeugnisse des Franc-Raumes. Da sich die Gewerkschaften schwerlich dazu bereit finden dürften, ihre Lohnforderungen einstweilen zurückzustellen, muß möglicherweise mit weiteren Preissteigerungen gerechnet werden. Seit Beginn dieses Jahres ist allein für den Bereich der allgemeinen Lebenshaltung im Saargebiet eine Verteuerung um reichlich ein Zwanzigstel eingetreten. Die Erhöhung der Importpreise macht bei den kontingentierten Waren volle 20 v. H. und bei den exliberalisierten Bezügen, deren 15prozentige Einfuhrtaxe nunmehr entfällt, immerhin 5 v. H. aus.

Das führt für die sehr importabhängige Saarwirtschaft zu einer merklichen Zunahme der Kosten. Besonders stark wird der Verbraucher betroffen, der für die sehr gefragten und ohnehin über Gebühr teuren westdeutschen Konsumgüter einen weiteren Preisaufschlag hinnehmen muß. Der Saarhandel erwartet ferner eine empfindliche Mehrbelastung, da er aus dem Währungsausland mit längerem Zahlungsziel eingekaufte Importwaren größtenteils zum alten Preis weitergegeben hat, während er seine Zahlungen an die Lieferanten zum neuen, teuren Kurs leisten muß. Dafür rechnen aber die saarländischen Kaufleute damit, daß sich die Kundenabwanderung in das deutsche Grenzgebiet auf Grund der neuerdings ungünstigeren Franc-Umrechnung nicht fortsetzen wird.

Da die Deutsche Mark im Warenverkehr nunmehr zu etwa 100 frs umgerechnet wird, erzielt freilich die saarländische weiterverarbeitende Industrie höhere Exporterlöse als bisher, auch wenn man berücksichtigt, daß die bislang gewährten Exportvergünstigungen in Wegfall kommen sollen und eine Reihe importierter Stoffe im Preis wachsen. Die Saar wird also konkurrenzfähiger werden. Voraussichtlich kommt die Textil- und Bekleidungsindustrie nicht in den Genuß der 20prozentigen Ausfuhrsubvention; statt dessen bleiben ihr aber die bisher gewährten Ausfuhrvergünstigungen in vollem Umfange erhalten. Möglicherweise werden auch die Montanerzeugnisse beim Export nicht subventioniert, da umgekehrt auch die Einfuhren von Kohle und Stahl (sowie eine Reihe sonstiger wichtiger Rohstoffe) zum alten, also billigeren, Kurs durchgeführt werden sollen.

Hingegen müssen Franzosen und Saarländer bei Devisenkäufen künftig ein Aufgeld in der gleichen Höhe zahlen. Ferner erleiden die an der Saar beschäftigten 22 000 „Saargänger“ (das sind Arbeitnehmer mit nichtsaarländischem Wohnsitz; neun Zehntel davon kommen aus dem übrigen Bundesgebiet und werden vornehmlich im Baugewerbe und in der Metallindustrie beschäftigt) einen entsprechenden Kaufkraftverlust ihrer Francbezüge. Allein aus arbeitsmarktpolitischen Gründen sind hier ausgleichende Maßnahmen unerläßlich. W. G.