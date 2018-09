Inhalt Seite 1 — SPD will Kontakte auch nach Osten Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der Innenpolitik am vordringlichsten ist die sofortige Verabschiedung eines Gesetzes über den Strahlenschutz für die Bevölkerung, der nicht nur im Verteidigungsfall, sondern auch in Friedenszeiten immer wichtiger wird, weil die Atombombenversuche kein Ende nehmen. In Verbindung damit ist eine Änderung des Grundgesetzes erforderlich, die die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen Zwecken der gesetzgeberischen Aufsicht des Bundes unterstellt.

Nach der Rentenerhöhung ist nunmehr eine allgemeine Sozialreform notwendig. Dazu gehört neben dem Ausbau der Rentensysteme eine Neufassung der Rentengesetze und der Sozialversicherungsbehörden, die dem Anspruchsberechtigten die Übersicht über die Sozialgesetze erleichtert. Ferner fehlt immer noch das dem Bundestag seit langem vorliegende Gesetz über den Schutz der arbeitenden Jugendlichen. Es ist bisher leider an dem Widerstand der Regierungsparteien gescheitert. Endlich muß auch ein vernünftiges Kindergeldgesetz verabschiedet werden. Wie schlecht das jetzige ist, beweist die Tatsache, daß dem Bundestag bereits die fünfte Novelle vorliegt. Würde man die Finanzämter einschalten, könnten erhebliche Mittel eingespart werden.

Auf wirtschaftspolitischem Gebiet ist die vordringlichste Aufgabe die Stabilisierung des Preisniveaus. Dazu sind erforderlich:

1. eine Neufassung des Kartellgesetzes, das tatsächlich die wirtschaftliche Freiheit ermöglicht und den Verbraucher schützt;

2. die Abschaffung der die Lebenshaltungskosten verteuernden Verbrauchssteuern;

3. eine Neuregelung des Verfahrens bei den Einfuhr- und Vorratsstellen;

4. eine unabhängige und wirksame Zollpolitik, die nicht – wie heute – von den Interessenten in der Wirtschaft, sondern von der Bundesregierung bestimmt wird.