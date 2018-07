Das Urrobinsonische ist jedoch der große Holzvorrat, mit dem man sich selbst Hütten bauen kann. Man kann an einem Tag mit dem Bau beginnen, am nächsten fortfahren und muß nur so weit aufräumen, als es zur ungehinderten Benutzung des Platzes und zur Erhaltung der Geräte notwendig ist. Frei von Mahnungen strenger Hauswirte und allzu ordentlicher Mütter können die Kinder ihre Phantasie und Erfindergabe walten lassen. Die Verwaltung des Werkzeuges und die Ordnung des Platzes liegt in Händen der Kinder.

Man kann sich mit Schecks, die man durch fleißiges Aufräumen verdient, sein Material und den Baugrund erwerben. Dieses „Geld“-Geschäft wird von den Veranstaltern als falsches Experiment wahrscheinlich wieder beseitigt, doch hat es seinen erzieherischen Wert schon erwiesen: Ein Hammer war der ganze Verlust eines Jahres auf einem solchen Platz. Nägel und vieles andere bringen die Kinder selbst mit; sie machen auch erfolgreiche Bittgänge um Abfallholz und ähnlichem zu den benachbarten Handwerkern. Schwierigkeiten und neue Anordnungen werden gemeinsam besprochen und erstaunlich eingehalten. Ein einfacher Bau im Pavillon-Stil, der nur im Rohbau errichtet wurde und von den Kindern selbst ausgestattet werden darf, enthält einen Werkraum mit den Werkzeugen, Bibliothek, Spielzeug und die Möglichkeit zu Aufführungen und Gymnastik, die natürlich bei gutem Wetter auf dem Rasenplatz stattfinden. Das saubere Toilettenhäuschen hat an der Außenwand eine riesige Tafel zum Malen. Der Pavillon ist durch einfache zweckmäßige Mehrverwendbarkeit ausgezeichnet – Vorhänge und Bücherregale auf Rollen schaffen kleine Räume.

Ein Betreuer für jeden Platz ist unerläßlich. Einige dieser jungen Leute erhielten ihre Werkausbildung bei Professor Hils in Stuttgart und sind dadurch befähigt, erstaunliche künstlerische Leistungen aus den Kindern hervorzulocken. Gegenwärtig wird eine regelrechte Ausbildung für dieses spezielle Amt vorbereitet.

Man sage nicht, wir hätten dafür nicht genug Platz und Mittel: Es gibt viele abgeräumte Trümmerplätze, die seit zwölf Jahren brachliegen und wenigstens bis zu ihrer Bebauung ähnlich verwendet werden könnten. Und die Vergütung für den Betreuer beträgt ein Geringes von dem, was wir bereit sind für immer mehr Fürsorgeerzieher und Bewährungshelfer auszugeben.

Sollte ein Land wie unseres, das von allen Nachbarn wegen seines unerhörten Aufblühens bewundert, fast beneidet wird, nicht auch in der Lage sein, für seine Kinder das als notwendig und nützlich Erkannte zu tun, wie es uns – das sollte dieses eine Beispiel zeigen – in der Schweiz vorpraktiziert wird? Kinder brauchen Ruhe und Spielraum zum Wachsen. An Jean Pauls Worte sollten wir denken: „Kinder sind wie Uhren, man darf sie nicht in einem fort aufziehen, man muß sie gehen lassen!“ Juliane Metzger