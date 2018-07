Auf einem nicht ganz nebensächlichen Gebiet des täglichen Wirtschaftsablaufes ist ein Meinungsstreit entstanden, der im Interesse der Konjunktur-Beobachtung und der Beurteilung des Lebensstandards wie der Kaufgewohnheiten im Markt aufgeklärt werden sollte. Kürzlich hatte, wie wir berichteten, Bankdirektor Simon von der Bank für Gemeinwirtschaft Nordrhein-Westfalen AG, Düsseldorf, mitgeteilt, daß das Teilzahlungsgeschäft einen bemerkenswerten Rückgang um 25 v. H. aufzuweisen hätte und daß diese Tendenz anhalte. Er fügte hinzu, daß bei Fortdauer dieser Tendenz wohl einige Institute schließen müßten. Andererseits sei festzustellen, daß dem Barkauf wieder größere Sympathie entgegengebracht würde, zumal sich die Einkommen der arbeitenden Bevölkerung ständig verbesserten.

Jetzt stellte der Vorstand der Kundenkreditbank Kom. Ges. a. A. auf einer Pressebesprechung in Düsseldorf fest, daß sich aus den Zahlen dieses Instituts sowie aus der Gesamtstatistik der Mitglieder des Verbandes der Kreditfinanzierungsinstitute keine Anhaltspunkte ergäben, die derartig starke Umsatzrückgänge erkennen ließen. Sicherlich sei 1956 das Geschäft nicht zuletzt wegen der Kreditrestriktionen im ersten Halbjahr stark zurückgegangen, so daß auch die KKB nur 290 (335) Mill. DM Umsatz erreichen konnte. Dieser sei aber inzwischen im ersten Halbjahr 1957 wieder beachtlich angestiegen, und zwar um rund 12 v. H. auf 161 Mill. DM gegen 140 im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Wesentlich zu der Minderung im Vorjahr habe auch die Einengung des Geschäftes in Lastwagen, Anhängern und Zugmaschinen beigetragen.

Die Verwaltung der KKB gab auf Bitte einen aufgeschlüsselten Umsatz vom ersten Halbjahr 1957 im Vergleich zum ersten Halbjahr 1956 bekannt. Danach entfielen die Finanzierungen zu 3,3 (2) Mill. DM auf Maschinen, zu 19,4 (20,6) Mill. DM auf Lkw. usw., zu 1,2 (0,8) Mill. DM auf handwerkliche Einrichtungen, zu 25,7 (24,3) Mill. DM auf Bekleidung und Textilhausrat, zu 2 (1,7) Mill. DM auf Fahrräder, Nähmaschinen und Schreibmaschinen, zu 16 (14,5) Mill. DM auf hauswirtschaftliche Maschinen, zu 28,4 (26,4) Mill. DM auf Möbel, zu 39,3 (31,9) Mill. DM auf Pkw und Krads, zu 10,4 (8,7) Mill. DM auf Funk und Fernsehen und zu 8 (5,8) Mill. DM auf Verschiedenes.

Entsprechend sei auch die Entwicklung bei den übrigen Instituten. Jedoch müsse man darauf hinweisen, daß infolge der Konkurrenz von Teilzahlungskreditinstituten eine fallende Tendenz bei den Gebühren festzustellen sei. Die Zinsmarge der Kundenkreditbanken läge bei etwa 1,2 gegen 1,4 bis 1,5 v. H. bei den Geschäftsbanken. Es wäre daher möglich, so hieß es, daß aus Gründen nicht erreichter Kostendeckung Schließungen kleinerer Institute durchaus möglich seien. Die KKB, Düsseldorf, entwickle sich aber weiterhin gut und werde auch für 1957 mindestens wieder 11 v. H. Dividende verteilen können. Das Kapital von 8 Mill. DM liegt bei etwa 350 Aktionären, darunter wird das Privatbankhaus C. G. Trinkaus, Düsseldorf, mit einer Schachtelbeteiligung von 25 v. H. und das Essener Privatbankhaus Burkhardt & Co. mit 22 bis 24 v. H., während die Westfalenbank AG, Bochum, kürzlich im Zusammenhang mit anderen Transaktionen jenes Hauses ihr 25 v. H. -Paket voll und weitverstreut veräußert hat. lt.