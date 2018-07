Gh, NeustadtHolstein Bauer Kahlke sagte: "Ich komme wegen der Fliegerei Er sagte es im Vorzimmer des Bürgermeisters von Neustadt in Holstein. Und neugierig hoben sich die Köpfe über den Schreibtischen. Seit wann ist das bodenständige Bauerntum mit der himmelstürmenden Fliegerei so eng verbunden? Bauer Kahlke kommt "wegen der Fliegerei" mit schlechtem Gewissen zum Bürgermeister. Denn er versucht, die Anzeige abzubiegen, die 96 Kurgäste am Ostseestrand gegen ihn vorgebracht haben. Der Kapriolen über dem Strand gedreht, wobei er daß der Luftdruck der Maschine die ganze Camping Stadt durchschüttelte. Frauen und Kinder liefen schreiend auseinander. Dem Bauern Kahlke aber machte das viel Spaß.

Jetzt, beim Stelldichein mit dem Bürgermeister Wollenberg, ist er auch noch kein zerknirschter Flieger, der seine Tat bereut. Er meint vielmehr, in Dänemark, auf der Insel Roem, strömten die Menschen immer zusammen und hätten schon den immer zusammen Wunsch geäußert, überflogen zu werden: "Ach, bitte, überflieg mich mal!" Die Badegäste am Ostseestrand aber hatten ihn angezeigt, weil er sie so hartnäckig überflogen hatte, und dies, so sagte der Bauer Kahlke, gereiche ihnen nicht zur Ekre. Für dieses Argument hatte nun wieder der Bürgermeister kein Verständnis; ihm sind die 6000 zahlenden Kurgäste lieber als die Kunststücke eines tieffliegenden Spaßmachers. So schied denn der Bauer Kahlke aus dem Rathaus, ohne das Unheil das ihm droht, aufhalten zu können. Schon einmal ist ihm der Flugzeügführerschein für eine bestimmte Zeit abgenommen worden.