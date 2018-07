Das Verbundbergwerk der Steinkohlenbergwerk Friedrich Heinrich AG, Kamp-Lintfort, im linksrheinischen Kreis Moers und Nachbar von Rheinpreußen, hat einen neuen Stahlbeton-Förderturm errichtet, von dessen luftiger Höhe aus zwischen 65 und 80 Meter über Flur zwei vollautomatisch arbeitende elektrische Vierseilfördermaschischen stündlich etwa vierzig 20-Tonnen-Gefäße aus 600 Meter Tiefe zutage heben oder stündlich über 750 Tonnen Rohkohle fördern. Es handelt sich um die erste vollautomatische Fördereinrichtung auf dem Kontinent, womit die Zeche, zusammen mit der auch untertage zu 100 v. H. durchgeführten Mechanisierung, in Kürze eine Förderung von jährlich 3 Mill. t erreichen kann gegen 2,2 Mill. t im Geschäftsjahr 1956. Der Ausbau der Tagesanlagen hat etwa 25 Mill. DM erfordert.

Wie weit sich die effektive Jahresförderung erhöhen wird, läßt sich wegen der Arbeitszeitverkürzung noch nicht übersehen. Es sei darauf hingewiesen, daß die Zeche 1956 noch 302 Arbeitstage im Jahr hatte; 1957 werden es bestenfalls 288 sein und nach Einführung der vollen Arbeitszeitverkürzung etwa nur noch 260. Dabei beträgt die reine Arbeitszeit vor Ort etwa 5,5 Stunden. Friedrich Heinrich gehört zu 99 v. H. ebenso wie die Zeche Heinrich Robert bei Hamm zur französischen de Wendel-Gruppe. Sie liegt mit ihrer Tagesförderung von gegenwärtig 7900 t an dritter Stelle hinter Walsum mit 8500 t und Zollverein von GBAG mit 9200 t Tagesleistung. Die Automatisierung bringt theoretisch eine Mehrförderung von 800 000 t im Jahr.

1956 hat die Zeche, die zu den ertragsstärksten der Bunresrepublik gehört, wieder befriedigend gearbeitet. Auf das AK von 44 Mill. DM kommt eine Dividende, von 1 0 (9) v. H. zur Ausschüttung. Die Jahresförderungbetrug 2,213 (2,14) Mill. t bei einer Schichtleistung von 1803 kg pro Mann. l t.

Wieder 6 v. H. zahlte die Rheinisch-Westfälische Kalkwerke Dornap AG. In 1956 ist bei der Gesellschaft, der Bruttoumsatz wertmäßig stärker gestiegen als der mengenmäßige Versand. In dieser Tatsache kommt die Anhebung der Verkaufspreise zum Ausdruck. Im neuen Jahr rechnet der Vorstand mit einer weiterhin befriedigenden Entwicklung. Das für 1957 vorgesehene Neubauprogramm, für das 20 Mill. DM vorgesehen sind, dürfte in vollem Umfang durchgeführt werden können, nachdem diee HV eine Kapitalerhöhun um 17 822 400 DM durch Ausgabe junger Aktien zum Kurse von 100 v. H. beschlossen hat. Die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen nehmen an der Kapitalerhöhung (1:1) teil.