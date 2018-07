Es war am letzten Freitagmittag im Reichsbahnzug aus Berlin. Im Abteil sitzt ein junger in so geringer Höhe über die Zelte hinwegbrauste, 1Es war am letzten Freitagmittag im ReichsbahnMann in einer fremden Uniform. Er kommt, wie sich im Gespräch herausstellt, aus Köslin im polnisch besetzten Gebiet östlich der Oder, wo er als Forstbeamter tätig ist, und will in Itzehoe seinen Vater besuchen, den er seit 1939 nicht mehr gesehen hat. Er ist, versteht sich, voller Vorfreude.

In Schwanheide, an der Zonengrenze, stellt die Volkspolizei bei der Kontrolle fest, daß der Kösliner eigentlich über Helmstedt hätte fahren müssen — so lautet sein Paß. Aber die Vopos sind großzügig und lassen fünf gerade sein. Auch die westdeutschen Bahnbeamten in Buchen sagen nichts. Doch eine Minute vor Abfahrt des Zuges, als die Zollkontrolle längst vorüber ist, stürzt plötzlich noch einmal ein Zollbeamter ins Abteil. Barsch fährt er den Besucher an: "Sie müssen zurückfahren und bei Helmstedt die Zonengrenze passieren!" Einwände helfen nichts, der junge Kösliner muß aussteigen. Der Zug fährt ohne ihn ab. Im Abteil sind alle bestürzt.

In Hamburg aber wartete ein alter Vater vergeblich auf seinen Jungen, den er seit 1939 nicht mehr gesehen hat