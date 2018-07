Es hat lange gedauert, bis die Lenz-Bau AG, Hamburg, in die Gewinnzone gekommen ist. Die besonderen Verhältnisse auf dem westdeutschen Baumarkt sowie einige Pannen, die im Zusammenhang mit amerikanischen Besatzungsbauten passiert sind, waren schuld daran, daß die Aktionäre bislang dividendenlos ausgegangen sind. Für die Inhaber des 3,25 Mill. DM betragenden Stammkapitals bedeutet die Zeit von 1944 bis heute verlorene Jahre, denn ein verteilbarer Gewinn stand nicht zur Verfügung. Anders war dagegen die Lage bei den Besitzern der 0,75 Mill. Vorzugsaktien: ihnen war nach der Satzung eine jährliche Dividende von 5 1/2 v. H. garantiert, ganz, gleich, ob die Gesellschaft mit Gewinn oder Verlust gearbeitet hätte. Die Dividenden brauchten allerdings erst dann gezahlt zu werden, wenn ein entsprechender Gewinn ausgewiesen wurde, dann aber auch rückwirkend.

So war die Lage bis vor wenigen Tagen. Wer an der Börse eine Lenz-Bau-Vorzugsaktie kaufte, der glaubte sicher sein zu können, daß in dem Kurs zumindest für 13 Geschäftsjahre eine nachzahlbare Dividende von je 5 1/2 v. H., also zusammen 71,5 v. H. enthalten ist. Aber wer so dachte, hat vorerst die Rechnung ohne die Gesellschaft gemacht. Für Lenz-Bau waren die 536 000 DM (plus Steuern), die sie an die Vorzugsaktionäre zu zahlen hat, bevor eine laufende Dividendenausschüttung auch an die Stammaktionäre vorgenommen werden konnte, ein schweres Hemmnis. Wenn man also eine Bereinigung der Angelegenheit erreichen wollte, dann mußte ein Kompromiß gesucht werden. Er ist gefunden – und die Aktionäre finden ihn im Geschäftsbericht für 1956 skizziert. Er läuft darauf hinaus, daß die Vorzugsaktionäre auf 38,5 v. H. ihrer nachzuzahlenden Dividende verzichten sollen, und als Abschlagzahlung zunächst 11 v.H. (für 1944 und 1945) und vermutlich im nächsten Jahr noch einmal 22 v. H. (plus 5 1/2 für 1957) erhalten. Aber ob die Restzahlung schon so schnell kommt, wird wohl wesentlich von der weiteren Geschäftsentwicklung abhängen.

Für den Verzicht ist eine Satzungsänderung erforderlich. Dafür ist die notwendige Dreiviertelmehrheit gesichert, denn die AG für Verkehrswesen, die 75 v. H. des Vorzugskapitals (aus einer Sanierungsaktion) besitzt – und nur 13 v.H. der Stammaktien – wird der Abfindungsregelung zustimmen, obwohl sie – das muß zugegeben werden – am meisten davon betroffen ist. Immerhin war es ihre Sache, ob sie den Verzicht hinnehmen wollte oder nicht. Durch ihre zustimmende Haltung hat sie aber für die restlichen Kleinaktionäre vollendete Tatsachen geschaffen. Aber natürlich nur, wenn der Weg, den die Verwaltung einzuschlagen gedenkt, wirklich juristisch so unanfechtbar ist, wie es zur Zeit dargestellt wird.

Man hat herausgefunden, daß bei Lenz-Bau ein „unselbständiges Nachbezugsrecht“ vorliegt, das der rechtlichen Gestaltung der HV unterliegt. Der Begriff „selbständiges“ und „unselbständiges Bezugsrecht“ hat eine Rolle in jenen Prozessen gespielt, in denen entschieden werden sollte, ob die in den Jahren vor. der Währungsreform entstandenen Dividendenansprüche 1 : 1 oder abgewertet abzugelten waren. Sicher ist, daß – als die Satzung von Lenz-Bau damals fixiert worden ist – niemand an einem möglichen Unterschied zwischen den Nachbezugsrechten gedacht hat und man die niedergelegte Dividendengarantie auch für das hielt, was sie eigentlich ist: nämlich das Versprechen, auf alle Fälle eine Dividende von 5 1/2 v. H. zu erhalten. Oder war sich der Großaktionär, die AG für Verkehrswesen, damals, als er zunächst sämtliche Vorzugsaktien übernahm, dieses Unterschiedes bewußt? Immerhin ist es dringend ratsam, daß alle Inhaber irgendwelcher Vorzugsaktien mit Dividendengarantie sich schleunigst darum kümmern, ob ihr Nachbezugsrecht unselbständig oder selbständig ist, damit ihr Anspruch nicht eines Tages durch Beschluß eines Großaktionärs wertlos werden kann.

Der Kompromiß bei Lenz-Bau hat natürlich auch seine gute Seite. Und auf dieser stehen die Stammaktionäre, die jetzt endlich Hoffnung auf Dividenden schöpfen können. Aber mußte diese Aussicht mit der Benachteiligung der Vorzugsaktionäre erkauft werden? Wenn schon die AG für Verkehr als der große Verzichter in dieser Angelegenheit auftritt, dann hätte sie doch einen Schritt weiter gehen und ihren Anspruch aus den Vorzugsaktien so weit zurückstecken sollen, daß eine volle Abfindung der freien Vorzugsaktionäre möglich gewesen wäre. Vielleicht hätte man den Nachbezugsanspruch besser dadurch aus der Welt geschafft, indem man den Vorzugsaktionären an Stelle von Dividenden Stammaktien in die Hand gegeben und dann gleichzeitig die Vorzugsaktien in Stammaktien umgetauscht hätte. Dazu wäre zwar eine Kapitalerhöhung erforderlich gewesen, und sie hätte einige Bilanzierungs- und Finanzschwierigkeiten mit sich gebracht. Aber schließlich handelt es sich insgesamt um eine Summe, die aufzubringen gewesen wäre, zumal, wenn man einen so potenten Großaktionär hat, wie es die AG für Verkehr nun einmal ist.

Und noch ein Wort zum Schluß: Es heißt im Bericht für 1956: Vorstand und AR halten es für unbillig, allein den Stammaktionären das politische Risiko des verlorenen Krieges zu überlassen. Die Berechtigung dieses Satzes läßt sich nicht abstreiten. Aber wäre er nicht besser schon einige Jahre vorher geschrieben worden? Es wäre doch zweifellos richtiger gewesen, wenn man den Nachbezugsanspruch gar nicht auf die heutige Höhe hätte anwachsen lassen. Die frühzeitige Schaffung klarer Verhältnisse würde bedeutet haben, daß dem Vorzugsaktionär diese Enttäuschung erspart geblieben wäre. K. W.