In der Schweiz hat der Volkswitz den Wallfahrtsort Sachseln im Halbkanton Oswalden in Wahlfahrtsstätte Sachseln umgetauft. Fast täglich treffen Pilgerzüge aus der Bundesrepublik ein, um Fürbitte für einen guten Wahlausgang beim Bruder Klaus, „dem schweizerischen Nationalheiligen“, einzulegen. Die Pilgerzüge bestehen meist aus Angehörigen katholischer Männerbünde oder Kolpingbrüdern; als Organisator wird der Freiburger Diözesanpräses und Volksschriftsteller Dr. Stiefvater genannt, der schon 1953 mit äußerst populären Wahlaufrufen hervorgetreten ist. Ein schweizerischer Bundesrat zeigte sich sehr verwundert, „daß ausgerechnet der neutralistische Heilige zum Wahlhelfer der Deutschen erkoren wird, der die Eidgenossen immer wieder vor Einmischung in fremde Händel gewarnt habe“. J.