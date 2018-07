In der vergangenen Woche wurden unmittelbar vor den Hauptversammlungen die Abschlüsse der drei rheinischen Braunkohlengesellschaften bekannt, die die wesentliche Kohlengrundlage des größten europäischen Stromkonzerns, des RWE, bilden. Der die drei Gesellschaften Rheinische AG für Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation, Köln, der Braunkohlen- und Briketwerke Roddergrube AG, Brühl, und der Braunkohlenindustrie AG „Zukunft“, Weisweiler, beherrschende Großaktionäre hätte Dividenden von 9 (8,1) von 10 (9) und von 7,5 (7) v.H. bestimmt. Die Hauptversammlungen genehmigten diese Vorschläge, wobei bei Rheinbraun von 120 Mill. DM AK nur 57,777 Mill. DM dividendenberechtigt sind, bei Roddergrube vom AK von 72 Mill. DM noch nicht einmal 1 v. H. freie Aktionäre sind und bei Zukunft von 16 Mill. DM AK rund 224 000 DM als nicht konzerngebunden gemeldet werden.

Während die Hauptversammlungen bei Roddergrube und Zukunft glatt verliefen, trat bei Rheinbraun eine Opposition auf, die in sachlicher und vorzüglich begründeter Weise die Gewinnverteilung der Jahre 1954, 1955 und 1956 kritisierte. Als Vertreter dreier westdeutscher Banken stellte der Sprecher, Gerichtsreferendar Deichen, den Antrag auf Zusatzdividende von je 1,8 v. H., zusammen also einschl. der vorgeschlagenen Jahresdividende auf! 14,4 v. H. Seine Forderung begründete er mit einem Anspruch aus Buchgewinnen bei der Veräußerung von Anlagewerten. Dabei bezog er sich auf den Paketwechel 1954 von Roddergrube-Aktien an das RWE, wobei der Erwerb des Roddergrube-Paketes im Tausch gegen 36,4 Mill. Harpener-Aktien erfolgt war. Dabei hätten sich stille Gewinne ergeben, die den Rheinbraun-Aktionären zuständen.

Vom Rheinbraun-Vorstand erwiderte Carl-Alex Volmer, daß der Antrag zurückliegende Geschäftsjahre berühre und nach Ansicht der Verwaltung keine Handhabe in dem Dividenden-Garantie-Vertrag finde. Die Verwaltung zeigte also den freien Aktionären in dieser Frage die kalte Schulter. Obwohl der Bankenvertreter keinen Protest zu Protokoll gab, erklärte er, daß die Ablehnung seines Antrages die Angelegenheit noch nicht erledigt hätte.

Über die Entwicklung der drei Braunkohlengesellschaften wurden auf den HV’s zuversichtliche Erklärungen abgegeben. Bei Rheinbraun stieg bei gleichbleibend hoher Förderung die Stromerzeugung in den ersten sieben Monaten 1957 um 16 v. H. Bei der Roddergrube hielten sich Kohlenförderung und Stromerzeugung sowie Brikettherstellung auf Vorjahrshöhe, ebenso bei der Zukunft, wo die neuen Kapazitäten erst zu einem späteren Zeitpunkt zur Auswirkung kommen.

Aus den Jahresberichten geht hervor, daß Rheinbraun eine Abraumleistung von 33 (21) Mill. cbm, eine Rohkohlenförderung von 26,68 (27,23), eine Briketterzeugung von 6,52 (6,33) Mill. t und eine Stromerzeugung von 5,02 (4,56) Mrd. kWh erreichte. Der Jahresumsatz stieg auf 327 (295) Mill. DM. Die Bruttozugänge bei den Sachanlagen erreichten 254 Mill. DM, so daß nach Abschreibungen von 114 Mill. diese mit 1,03 Mrd. (898 Mill.) DM aktiviert sind. Als Reingewinn werden lediglich 5,19 Mill. ausgewiesen, was der Dividende des empfangsberechtigten Kapitals entspricht.

Die Roddergrube berichtet über 1956 von einem Wertumsatz von 223 (203) Mill. DM bei einer Rohkohlenförderung von 36,16 (34,64), einer Briketterzeugung von 4,59 (4,43) Mill. t und einer Stromerzeugung von 1,28 (1,22) Mrd. kWh. Die Anlagen sind um fast 72 Mill. Zugänge und 28 Mill. Abgänge nunmehr mit 520 (477) Mill. DM aktiviert, das entsprechende Wertberichtigungskonto ist auf 293 (241) Mill. DM erhöht worden. Beteiligungen sehen einen Zugang um 5 auf 55,4 Mill. DM vor, wobei es sich im wesentlichen um den Zugang von 5,027 Mill. DM Aktien der Union Rheinische Braunkohleikraftstoff AG handelt. Der Reingewinn ist ebenfalls auf die Dividende abgestellt und nacht 7,2 Mill. DM aus.

Bei der Zukunft lauten die Zahlen für 1956: Rohkohlenförderung 11,34 (9,8), Brikettherstellung 133 (1,53) Mill. t und Stromerzeugung 2,07 (1,8) Mrd. kWh. Der Wertumsatz erreichte 93,9 (85,5) Mill. DM. Der Zugang im Anlagevermögen betrug 24,8, der Abgang 7,8 Mill. DM, so daß dieses nunmehr mit 269 (252) Mill. DM aktiviert ist bei einem Wertberichtigungskonto von 159 (133) Mill. DM. Der Reingewinn von 16 807 DM entspricht ebenfalls wie bei den anderen Unternehmen der Dividendensumme für die außenstehenden Aktionäre.

Die drei Abschlüsse zeigen zwar rückläufige Investitionen, aber deren Finanzierung gelang in voller Höhe aus eigenen Mitteln. Teilweise konnte darüber hinaus aus den guten Geschäftsergebnissen ein Abbau der Verbindlichkeiten erreicht werden. Auffällig ist bei einer um noch nicht einmal um 5 v. H. erhöhten Belegschaft das Anwachsen der Personal kosten um fast 15 v. H. auf zusammen rund 150 Mill. DM. Wie zu hören ist, wurden die Tariflöhne und Gehälter um etwa 17 v. H. erhöht. Dagegen sind die Jahresumsätze der drei RWE-Braunkohlentöchter nur um etwas über 10 v. H. auf insgesamt knapp 650 Mill. DM gestiegen. -lt.