Linksruck in Syrien: Nicht bewiesene syrische Behauptungen eines amerikanischen Komplotts gegen die syrische Regierung führten zur Ausweitung dreier amerikanischer Diplomaten, was die USA mit der Ausweisung dreier syrischer Diplomaten beantwortete. Drei Generäle und sieben Oberste, die als pro-westlich und antikommunistisch gelten, wurden entlassen und durch linksorientierte Offiziere ersetzt. Westliche Behauptungen, Syrien sei nunmehr ein „Satellit“ Moskaus, eilen den Ereignissen sicherlich voraus.

Abrüstungskarussell, letzte Runde: Der Sowjetdelegierte auf der Londoner Abrüstungskonferenz wiederholte die alte sowjetische Forderung nach Rückzug der ausländischen Truppen aus Deutschland. Die Westmächte lehnten, wie vorauszusehen, ab. Der Westen wünscht kein Abkommen, das die NATO erschüttern würde. (Das wäre natürlich bei einem Truppenabzug aus Deutschland der Fall.) Jetzt nähert sich das Londoner Abrüstungskarussell langsam, aber sicher einem unrühmlichen Ende.

Neues Statut für Algerien: Das französische Kabinett befaßt sich gegenwärtig mit dem Entwurf eines Rahmengesetzes für Algerien. In einer Presseerklärung hat Algerienminister Robert Lacoste den Inhalt dieses Rahmengesetzes umrissen. Danach soll Algerien weiterhin ein integrierender Bestandteil Frankreichs bleiben, sein innerer Aufbau jedoch grundlegend revidiert werden. Lacoste plädier für die Schaffung autonomer Territorialeinheiten auf ethnischer Grundlage, deren jede eine repräsentative Volksversammlung und eine verantwortliche Regierung erhalten soll. Eine Bundesgewalt in Algerien, der ein Vertreter Frankreichs vorstehen würde, müßte für die Koordinierung der Tätigkeit dieser territorialen Selbstverwaltungseinheiten sorgen. Ob dieser neue Plan Frankreichs der algerischen Misere ein Ende bereiten wird, ist freilich nach allem Vorgefallenen recht fragwürdig.

Der Kongress rebelliert: Eine allgemeine Sparsamkeitstendenz im Verein mit eher heimlichen Furcht vor einer neuen Depression droht Eisenhower einen Strich durch sein Auslandshilfsprogramm und seine Außenpolitik zu machen. Von den 3,3 Milliarden Dollar für Auslandshilfe, die er verlangte, bewilligte das Repräsentantenhaus (der Senat hat das letzte Wort noch nicht gesprochen) nur 2,5 Milliarden. Wenn diese Streichung auch durch den Senat noch teilweise wieder rückgängig gemacht werden kann, ist doch das Hierherundnichtweiter, das die amerikanische Volksvertretung und der amerikanische Steuerzahler der Regierung zurufen, unüberhörbar.

D-Mark auf altem Kurs: „Das Verhältnis der D-Mark zum USA-Dollar bedarf auf Grund aller wirtschaftlichen Tatbestände keiner Änderung“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Bundesregierung und der Bundesbank. In Bonn versichert man, daß diese Erklärung das letzte Wort in der Debatte um eine eventuelle Aufwertung der D-Mark darstellt und daß damit alle Aufwertungsgerüchte gegenstandslos werden.

Sirius, 22. 8. 57