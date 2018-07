Um die drohende Energielücke zu schließen, bedarf es der Schaffung ausreichender Kapazitäten für die Energieerzeugung. Mit welchen Größenordnungen wir hier zu rechnen haben, zeigt die Bayernwerk AG Bayerische Landeselektrizitätsversorgung, München, in ihrem Geschäftsbericht für 1955/56 (30. September). Selbst wenn man annimmt, daß die jährliche Zuwachsrate auf etwa 5 v. H. absinkt und der bayerische Strombedarf etwa im gleichen Verhältnis wie bisher durch Bezug von außerhalb Bayerns gedeckt werden kann, so müßten bis 1970 allein annähernd 3 Mill. Kilowatt neue Kraftwerksleistung installiert werden. Auch wenn bis dahin die bayerischen Wasserkräfte auf etwa 75 v. H. des vorhandenen Potentials ausgebaut werden können, müssen in erheblichem Umfang thermische Kraftwerke errichtet und dafür andere Brennstoffe als Kohle vorgesehen werden. Der Bau von Atomkraftwerken rückt immer näher. Aber was heißt das in Heller und Pfennig gerechnet? Der Kapitalbedarf für diese Werke und für die Erneuerung bestehender Werke, für den Netzausbau und für die Netzerneuerung dürfte nach dem heutigen Preisstand bei etwa 6 bis 7 Mrd. DM liegen und jährlich im Mittel etwa 300 Mill. DM (bis 1960) erfordern; danach also bis 1970 rund 600 Mill. jährlich.

Da der Kapitalmarkt diese Mittel vorläufig nicht hergeben kann, sind die Elektrizitätswerke weitgehend auf die Eigenfinanzierung angewiesen. Sie fordern deshalb Abschreibungserleichterungen, wie sie bislang im § 36 Investitionshilfegesetz bestanden haben. Die anfallenden Normalabschreibungen sind mit erheblichen Tilgungsverpflichtungen für die Fremdkapitalaufnahmen der letzten Jahre und die erwirtschafteten Gewinne mit mehr als 50 v. H. Ertragssteuern vorbelastet.

Im Berichtsjahr stieg der Kraftwerksleistung des Unternehmens auf 541 000 (503 000) Kilowatt, das Anlagevermögen auf 827,8 (722,4). Mill. DM und die Erträge aus Strom- und Dampfverkauf sowie Stromtransport auf 233,6 (202,6) Mill. DM. Der Gesamtstromumsatz stieg um 18,6 v.H. auf 5,7 Mrd. kWh. An der Stromerzeugung des Bayernwerks von 2,3 Mrd. kWh waren die Wasserkraftwerke zu 47,3 v. H. und die Dampfkraftwerke zu 52,7 v. H. beteiligt. Auf das AK von 100 Mill. DM wird eine Dividende von 5 v.H. verteilt. Inzwischen ist das Grundkapital auf 150 Mill. gebracht worden. - d t