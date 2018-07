Vor kurzem ist es dem Stadtarchivar von Osterode, Martin Granzin, gelungen, in bisher ungesichteten Archivalien zwei Dokumente aufzufinden, die für die Tilman-Riemenschneider-Forschung von großer Bedeutung sind. Diese beiden Schriftstücke erhärten die in jüngerer Zeit gelegentlich wieder bezweifelte Annahme, wonach der große „Würzburger“ Bildschnitzer aus Osterode am Harz (oder der näheren Umgebung) stammt. Stadtarchivar Granzin berichtet hier über seine Entdeckungen.

Bereits im Jahre 1912 hat der hannoversche Staatsarchivar Dr. Adolf Brennecke durch den glücklichen Fund einer Urkunde im Stadtarchiv von Osterode nachweisen können, daß der Vater des Würzburger Bildschnitzers Riemenschneider, wie dieser Tile mit Vornamen, in Osterode ansässig war. Er besaß Anteile an einem Haus am Osteroder Kohlmarkt und ist 1483 verstorben. Im selben Jahre ließ sich Tile Riemenschneider d. J. als Malerknecht in die Würzburger St. Lukas-Gilde einschreiben, gab dort jedoch auch 1485, als er Anna Uchenhofer, die Witwe eines Würzburger Goldschmiedes, heiratete, als seine Heimat Osterode an.

Vater Riemenschneider war aus dem Eichsfeld nach Osterode zugewandert. Das mag schon vor 1468 geschehen sein, denn eine im Weimarer Landesarchiv bezeugte Notiz aus diesem Jahre spricht von einem „Tile Rymensnider, Montzmeister in Osterode“. Er geriet in mancherlei Schwierigkeiten, führte Prozesse, mußte mehrfach die Gläubiger bis nach Göttingen hin um Stundung bitten. Sein Bruder Nikolaus war beim Würzburger Bischof Domfiskal, stellte als solcher ein Notariatsinstrument aus, in dem Verwahrung gegen ein Urteil des Propstei-Offizials von Nörten bei Göttingen eingelegt wurde. In einer anderen Urkunde tritt der ältere Riemenschneider als Zeuge in Erscheinung. Beide Urkunden entdeckte 1939 Staatsarchivar Dr. Schöffel zwischen Notariatsakten des Bischofs Rudolf von Scheerenberg, dem Riemenschneider der Jüngere ein vielbewundertes Grabmal schuf.

Erst kürzlich konnten im Osteroder Stadtarchiv zwei Originalschreiben des älteren Riemenschneider gefunden werden, die im Dezember 1472 ausgefertigt sind und unter gänzlich andersgearteten Papieren lagen. Sie sind beide an den Osteroder Rat gerichtet und bestätigen, daß Vater Riemenschneider der Exkommunikation verfallen war. Beide Schreiben sind bisher die einzigen im Osteroder Archiv aufgefundenen Originalschreiben Tile Riemenschneiders d. Ä., verbürgt durch seine Unterschrift als Bürger der Stadt und mit dem gleichen Siegel gesiegelt, dessen Bild – übereinandergelegte Riemen – auch der Sohn führte. Erst durch diesen Fund wurde ersichtlich, daß der alte Riemenschneider mit dem Propst des Osteroder Nonnenklosters St. Jacobi, Heinrich Eldaß, im Streit lag und von ihm mit dem Kirchenbann belegt wurde. In beiden Schreiben nämlich bittet Riemenschneider den Osteroder Rat um Hilfe gegen den Propst.

Leider bringen auch diese Dokumente nicht den sicheren und seit langem erhofften Nachweis für den genauen Geburtsort des Würzburger Schnitzers, den jetzt die Heimatforschung im Eichsfeld für sich zu beanspruchen bemüht ist. Sicher bleibt trotzdem die Verankerung von Vater und Sohn Riemenschneider im südlichen Zipfel Niedersachsens. Die niederdeutsche Prägung der Kunst des Würzburger Meisters ist unbestreitbar, wie Bier, Gerstenberg, v. Freeden und andere namhafte Riemenschneider-Forscher immer wieder betonten. Und es bleibt das Wort Pinders, daß Riemenschneider in seiner Kunst „niemals oberdeutsch zu sprechen gelernt“ habe, was die gerade in diesem Heimatraum sehr rührige Heimatforschung anregen mag, nach neuen Funden zur Herkunft der Riemenschneiders zu suchen. Martin Granzin