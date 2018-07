Inhalt Seite 1 — Alfred Kantorowiczs Flucht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit der Verhaftung Wolfgang Harichs hat kein Ereignis die Lage der Intellektuellen in Ulbrichts Reich so alarmierend grell beleuchtet wie die Flucht von Alfred Kantorowicz nach Westberlin. Kantorowicz ist nicht irgendwer, nicht irgendein Professor an irgendeiner Universität der Sowjetzone. Er ist neben Hans Mayer in Leipzig der führende Literaturwissenschaftler des deutschen Kommunismus, Professor für neueste deutsche Literatur, Direktor des Germanistischen Instituts der Humboldt-Universität in Ostberlin, dazu Nachlaßverwalter und Herausgeber des Gesamtwerkes von Heinrich Mann. Seine Flucht reißt nicht nur eine nicht mehr zu schließende Lücke in die kleine Reihe der Gelehrten, die über Pankows Machtbereich hinaus Geltung haben.

Der aktuelle Anlaß für seinen Fortgang ist die Treibjagd auf die parteitreuen, doch kritischen Geister unter den Künstlern und Gelehrten. Diese Jagd begann mit Harichs Verhaftung und Verurteilung, wurde mit der Kaltstellung Ernst Blochs und dem Urteil gegen die Sonntag-Redaktion fortgesetzt und erreichte mit den kürzlich erfolgten Angriffen auf Hans Meyer ihren Höhepunkt.

Bei dieser Gelegenheit – auf der 32. Plenartagung des Zentralkomitees vor fünf Wochen – wurde die Kluft zwischen den freien Denkern und den sturen Befehlsempfängern zum ersten Male scharf und programmatisch aufgerissen. Es war eine Kampfansage ex cathedra gegen all jene, die aus den Ereignissen des letzten Jahres Folgerungen auch für die DDR ziehen zu können glaubten, die gehofft hatten, auch in Ulbrichts Reich sei die Zeit der offenen Worte gekommen.

In diesem Angriff gegen die Denkenden wurde auch der Name Kantorowicz genannt, zusammen mit Hans Mayer, auf den die Angriffe sich konzentrierten. „Mayer, Kantorowicz und ihre Jünger“, erklärte Parteilyriker Kuba, „halten nichts von mir und können lange reden, ehe mir ein Wort von Kantorowicz, Mayer und ihren Jüngern gefällt. So ist die Lage. Zwischen ihnen und den Leuten, denen sie vorwerfen, literarische rote Pappfassadenzu bauen, ist eine Ehe nicht möglich.“

Diesem Angriff waren andere vorausgegangen. Schon im Februar hatte das Parteiorgan Neues Deutschland einen äußerst scharfen Artikel gegen die Literaturwissenschaftler der DDR veröffentlicht. Es war darin von der „unkämpferischen Haltung unserer literaturwissenschaftlichen Front“ die Rede gewesen und davon, daß in Literaturtheorie und -kritik „der mehr oder weniger offene bürgerliche Standpunkt mitunter absolut dominierte“. „Persönliche Schlußfolgerungen für die auf diesem Gebiet tätigen Genossen“ wurden in Aussicht gestellt.

Wer indessen in Pankow als „bürgerlich“ und westlich infiziert gilt, erscheint dem Westen noch immer als blutroter Kollaborateur. Und hierin eben offenbart sich das Dilemma, in dem sich Kantorowicz jahrelang befand und mit ihm alle, die der Partei guten Glaubens beigetreten waren und gleich ihm „der nachgerade verzweifelten Hoffnung“ waren, „das Übermaß der Roheit, Dummheit, Gewalttat, Rechtlosigkeit, die unendliche Schlammflut der Lüge, die Drosselung der geistigen Freiheit – dies alles seien nur Konvulsionen der Übergangszeit, und aus diesen schaurigen Wehen werde doch die Geburt einer neuen Gesellschaft sich erzeugen“.

Diesen Prozeß glaubten sie durch offen helfende Kritik beschleunigen zu können und führten eben dadurch die umgekehrte Entwicklung herbei. Ihre offene Kritik wurde Harich, Bloch, Mayer, den Sonntag-Redakteuren zum Verhängnis, schließlich auch Kantorowicz selbst. In einem Zeitungsartikel hatte er, unter Berufung auf Heinrich Mann, die Schriftsteller aufgerufen, „eher zu verstummen, als im Chor der Mitläufer die Mächtigen zu preisen“, wenn die Macht zu geistwidriger Gewalt entarte. Die Devise „Lieber ausgeschaltet als gleichgeschaltet“ ist für ihn selbst jetzt traurige Wirklichkeit geworden.