Inhalt Seite 1 — Der Fall Lenz-Bau Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der Ausgabe der ZEIT vom 22. 8. 1957 haben wir uns unter der Überschrift „Vorzugsaktienäre sollen verzichten?“ mit der Lenz-Bau AG befaßt, deren ordentliche Hauptversammlung am 30. August in Hamburg stattfindet. Zu unserem Artikel gingen uns zwei Stellungnahmen zu. Zunächst lassen wir die Verwaltung der Gesellschaft zu Wort kommen:

Es wird zwischen den Zeilen anerkannt, daß sich die Verwaltung bemüht, einen angemessenen Weg aus einer mehr oder weniger verfahrenen Nachkriegssituation zu finden. Man kam selbstverständlich die in Aussicht genommen; Satzungsänderung unter diesem oder jenem Gesichtspunkt begrüßen oder kritisieren. Daß man aber ohne Not bezweifelt, ob der gefundene Kompromiß juristisch haltbar ist, bleibt unverständlich. Es wird damit unverblümt der Verdacht ausgesprochen, die Verwaltung oder auch die AG für Verkehrswesen und Industrie habe sich vorher über die rechtlichen Konsequenzen ihrer Absichten keine genügende Klarheit verschafft.

Der Bundesgerichtshof hat eindeutig ausgesprochen, daß bei Vorzugsaktien mit Stimmrecht das „unselbständige“ Nachzahlungsrecht die Regel bildet. Wenn sich aus der Satzung etwas anderes ergeben soll, so muß klar und eindeutig aus dem Wortlaut hervorgehen, daß man ein „selbständiges“ Nachbezugsrecht festsetzen wollte.

In der Satzung der Lenz-Bau AG ist nicht ausdrücklich gesagt, auf welchen Dividendenschein das Nachbezugsrecht im ersten Gewinnjahr zu zahlen ist. In der Hauptversammlung vom 29. 6. 1935 ist jedoch gemäß Protokoll folgender Beschluß gefaßt worden: „Der Nachbezug erfolgt auf den Dividendenschein des Jahres, aus dessen Gewinn der Ausfall gedeckt wird.“

Dementsprechend kann nicht der geringste Zweifel darüber bestehen, daß es sich bei der Lenz-Bau AG um ein sogenanntes „unselbständiges“ Nachbezugsrecht handelt. Hierzu hat der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 22. Dezember 1955 (abgedruckt in den Wertpapier-Mitteilungen Heft Nr. 3 vom 21. Januar 1956) folgendes ausgeführt:

„Haftet der Nach Zahlungsanspruch dem Mitgliedschaftsrecht ......bis zu einem Gewinnverteilungsbeschluß an, so besteht davor noch kein Gläubigerrecht. Durch eine Änderung des Mitgliedschaftsrechts kann daher noch verhindert werden, daß bereits erlittene Ausfälle überhaupt oder in der satzungsmäßig festgelegten Höhe nachzuzahlen sind.“

Im übrigen ist in den Ausführungen der ZEIT ein wesentliches Moment unbeachtet geblieben: Bei einem „selbständigen“ Nachbezugsrecht wäre der Anspruch als Gläubigerrecht bereits im Jahre des Ausfalls entstanden, vor Juni 1948 also in Reichsmark. Er würde dann für die Jahre 1944 bis 1948 der Abwertung 10 : 1 unterliegen. Dafür allerdings wäre dann eine rückwirkende Satzungsänderung, die den Gewinnanspruch des Vorzugsaktionärs einschränken oder ganz beseitigen will, nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht mehr möglich. Lenz-Bau AG.