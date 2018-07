Problemüberlastete Lebensgeschichte der weißhäutigen Negerin Amantha

Robert Penn Warren – Kritiker, Literaturprofessor,Herausgeber und Romancier in Personalunion – ist ein typischer Vertreter der von den amerikanischen Intellektuellen angestrebten Verbindung wissenschaftlicher, künstlerischer und pädagogischer Aktivität. Sein 1947 mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter und auch in der Filmfassung prämiierter Roman „Der Gouverneur“ machte den Namen des Autors weltbekannt. In dieser Geschichte eines amerikanischen Politikers hatte Penn Warren mit atemberaubender Verve das Porträt eines Machtmenschen gezeichnet. Mit weniger Temperament geschrieben ist

Robert Penn Warren: „Amantha.“ C. Bertelsmann Verlag, Gütersloh. Aus dem Amerikanischen von Helmut Degner. 512 S., 16,50 DM.

Der Roman ist in einer Zeit und einer Landschaft angesiedelt, die der Phantasie amerikanischer Autoren einen nahezu unerschöpflichen Vorrat an attraktiven Stoffen bieten. Sie sind dem Leser hauptsächlich aus dem Buch der Mitchell „Vom Winde verweht“ bekannt.

Amantha Starr, die da ihre Lebensgeschichte erzählt, ist eine weißhäutige Negerin, Tochter eines Weißen aus Kentucky und einer farbigen Sklavin. Erst beim Tode ihres Vaters, dessen geschäftlicher Ruin sie in die „Konkursmasse“ reißt, erfährt sie von ihrer unglückseligen Herkunft. Als Negersklavin wird sie verkauft. Jahre später, nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, findet ihr wildes, trauriges Dasein in einer geordneten Häuslichkeit mit Mann und Kindern äußerlich zur Ruhe.

Das ist kein Ende – es ist ein Aufhören, und diese Lösung ist der tatsächlichen Entwicklung angemessen, die bis heute weit davon entfernt ist, das Problem der Farbigen innerhalb der „weißen“ Gesellschaft bewältigt zu haben. Daß uns dieses brennende Problem in der Schicksalsgeschichte der Amantha nicht zwingt, ist ein Mangel in der Gestaltung. Amantha, die alle Möglichkeiten hätte, um uns in ihren Bann zu ziehen, wirkt wie eine blutleere Abstraktion, die lediglich als Erzählerin funktioniert. Von ihren Leidenschaften und Launen, ihrer Hilflosigkeit und Melancholie spürt man nichts. Ihren verzweifelten und ratlosen Meditationen über die Freiheit des Menschen, die das Grundthema des Buches bildet, fehlt die unmittelbar aus der Aktion kommende Überzeugungskraft. Sie sind der Handlung wie theoretische Erörterungen aufgesetzt.

Penn Warren ist bemüht, mehr zu geben, als sein Geschöpf erleben kann. Er belastet seine zarte Heldin mit einer Gedankenfracht, der sie sich nicht gewachsen zeigt. Aus diesem nichterfüllten „Übersoll“ entsteht ein eigentümliches Nebeneinander von Tiefsinn und Trivialität. Penn Warren wäre jedoch nicht der Könner, der er ist, wenn er nicht auch in diesem Roman Spuren seiner Kunst hinterlassen hätte. Er versteht es, Situationen und Ereignisse dramatisch aufzubauen. Wann immer er die Dramatik des Geschehens für sich sprechen läßt, besonders in den Szenen des Schreckens und des Grauens, gelingen ihm Bilder von unheimlicher Intensität und düsterer Schönheit. Man empfindet es als um so bedauerlicher, daß der Wille zur Tiefe so oft im Seichten endet. Maria Poelchau