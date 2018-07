Das Exporttrattenverfahren, von der Bank deutscher Länder 1950/51 eingeführt, war gedacht als eine Maßnahme zur Förderung des damals sich erst langsam entwickelnden westdeutschen Außenhandels. Die Exporteure gewannen mit dem Verfahren zwei große Vorteile: einmal billige Kredite, zum anderen nahm ihnen die Notenbank das Währungsrisiko ab. Das hat wesentlich dazu beigetragen, daß in kurzer Zeit das bundesdeutsche Auslandgeschäft groß und stark wurde. Eine Hilfe durch die Notenbank aber ist immer zeitlich beschränkt. Sie muß abgebaut werden, wenn das gesteckte Ziel erreicht ist. Seit dem Frühjahr 1956 wurde daher dem Verfahren sein Privilegierungscharakter durch eine Reihe von Maßnahmen des Zentralbankrates wieder genommen. Jetzt, unter dem Eindruck der europäischen Währungskrise, soll es gänzlich fallen.

Die Exportwirtschaft wird sich demnächst wieder voll und ganz bei den Geschäftsbanken finanzieren müssen, und sie wird weiterhin das Währungsrisiko mittels der klassischen Methode der Termingeschäfte abdecken müssen. Ein Stück öffentliche Wirtschaft verschwindet so wieder zugunsten der Privatwirtschaft, hier vor allem zugunsten der Geschäftsbanken, was möglicherweise aber die Exporteure nicht immer als ein Vorteil ansehen werden. Eines ist nämlich sicher: die Exportfinanzierung wird teurer, zumal die Abdeckung des Risikos im Augenblick, in dem eirige Währungen „ins Gerede gekommen“ sind, viel Geld kostet. Das aber ist offenbar genau das, was der Zentralbankrat mit seinem jüngsten Beschluß bezweckt. Es kann ihm nichts daran gelegen sein, daß im gegenwärtigen Zustand das Währungsrisiko bei der Notenbank bleibt und damit auf die Allgemeinheit gelegt wird, anstatt dorthin, wo es hingehört, nämlich zu den Abnehmern der westdeutschen Ausfuhrgüter.

Es ist jetzt Aufgabe der Exporteure, es über den Preis auf die Käufer abzuwälzen. Sicherlich wird das nicht immer ganz leicht sein, denn unsere Exportwirtschaft steht in einem viel schwereren Wettbewerb als vielfach angenommen wird. Möglicherweise geht dabei manches Geschäft verloren. Aber das liegt in der vom Zentralbankrat bestimmten Linie, denn es kommt bei der extremen Aktivierung unserer Zahlungsbilanz sehr darauf an, den Exportboom etwas zu bremsen, um nicht zu viel einschneidenderen Maßnahmen – vor allem nicht zu einer Aufwertung der DM – gezwungen zu werden. Rb.