Was für ein langweiliges Leben haben doch im allgemeinen die Hamburger Hauswarte, Vizen genannt. Nichts von Bedeutung und Glanz der Pariser Concierges ist ihnen gegeben, nicht einmal in der Realität, von ihrer Darstellung in der Literatur ganz zu schweigen.

Eins aber kann man auch den Vizen nicht nehmen: den großen Augenblick, wenn Rohrbruch ist. Dann dürfen sie den Alarm durch das Haus tragen, dürfen nicht nur, sondern müssen bei allen Mietern klingeln und allen kundtun, daß sie ihnen in wenigen Minuten das Wasser abstellen werden.

Und dann laufen in Hamburg wie allerorten alle Familienmitglieder, die gerade zu Hause sind, an die Wasserhähne. Es rauscht und rauscht im ganzen Hause. Badewannen füllen sich, Abwaschbecken müssen im letzten Augenblick daran gehindert werden, überzulaufen, Waschtische lockern listig die Stöpsel und müssen mehrfach wieder gefüllt werden. Die Kinder sind damit beschäftigt, ihr Puppengeschirr mit Wasser zu füllen, was besonders verständlich ist; denn eine so legitime Chance zum Plantschen gibt es nicht alle Tage. Wenn dann die Hausfrau noch einige Kochtöpfe und den Teekessel gefüllt hat, kehrt Ruhe ein und jedermann besichtigt zufrieden die Wasservorräte. Die große Dürre kann beginnen.

Nun ist es eine alte Erfahrung, daß man sehr viel weniger Wasser nötig hat, wenn genügend vorhanden ist. Was – wenn der Rohrbruch repariert ist und die Leitung wieder in Betrieb genommen wird – übriggeblieben ist, würde unentbehrlich gewesen sein, hätte man es nicht gehabt. So steht man denn vor dem größten Teil des Notvorrats, der schlimmer entwertet ist, als es jemals einem Geldschein passieren kann.

Ohne Bedenken läßt man ihn davongurgeln – ohne Bedenken, aber sehr nachdenklich. Denn was die Hamburger sich da vor wenigen Stunden an frischem Leitungswasser in Wannen und Gefäße einfüllten, sieht nun abscheulich aus. Was unsichtbar darin geschwommen haben muß, hat sich gesetzt: eine schwarzbraune Schmutzschicht bedeckt die Böden der Gefäße – selbst der kleineren. Erschrocken spült man hinweg, was zu erblicken einem erspart ist, solange die Leitungen heil bleiben.

Möglicherweise werden die Leute von den Wasserwerken nun meinen, die defekte Leitung sei daran schuld. So ist es aber nicht – was sich in diesen Fällen ablagert, wird kaum dadurch entstehen können, daß irgendwo aus einem Loch des Wasserrohrs ein Bächlein über Tapeten rauscht.