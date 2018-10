Stoßseufzer des Londoner Satyrikers Aldous Huxley vor dem Fernsehschirm:

Wer kann denn schon mit diesen scheußlichen, winzigen, herumhüpfenden Figuren auf der kleinen Scheibe etwas anfangen.

Ein hochbegabter und – gleichsam von Berufs wegen – nicht so recht seßhafter Bilderfälscher, der aus Kairo kommt, abenteuert auf dem Balkan umher. Wenn er schließlich, dank seines Talentes, in einem südöstlichen Phantasiestaat dafür sorgt, daß zur höheren Ehre des Miniaturherrschers sowie zur Füllung des Staatssäckels ein fürstlich-herzegowinischer, ungemein produktiver Nationalmaler posthum in die Kulturgeschichte des Landes eingefügt wird – dann ergibt das, pfiffig gesponnen, schon einen kompletten Lustspielstoff.

Bei Wolf gang Hildesheimer, dem Funkautor mit der leichten Hand und der ernsten Absicht, ergibt es mehr. („Begegnung im Balkan-Express“, NDR, Donnerstag, den 22. August, 19.15 bis 20.20). Nicht, daß ihm die Story zu schwerflüssig geraten wäre. Im Gegenteil: sie sprudelt in vielen Kapriolen ganz unbeschwert dahin. Aber plötzlich, im gefälligsten und heitersten Dialog (worin Hildesheimer ein Meister ist) blitzt plötzlich ein Florett auf und hat, ehe man sich’s recht versieht, den „Gegner“ schon getroffen.

Wer nun für Hildesheimer dieser Gegner, dieser geistige Erzfeind ist, den er erbarmungslos fordert, das blieb – wie schon in seinem letzten Hörspiel, der „Bartschedel-Idee“ – nicht lange verborgen. Der moderne Kulturbetrieb ist’s, mit seiner „falschen Innerlichkeit und seinen verlogenen Gefühlsgehalten“.

Zuweilen kam wohl dem Hörer dieses oder jenes Motiv ein wenig bekannt vor, und er entsann sich: es stammte aus der „Bartschedel-Idee“. Aber wozu diesen Vergleichen nachhängen, wo doch der Einfall – die Wiederentdeckung eines Nichtvorhandenen – so gut war, daß sie für zwei Handlungen ausreichte, und dieser vorzügliche Autor immer so augenzwinkernd aggressiv, nie jedoch verletzend ist.

Unter der sehr routinierten Regie von Gert Westphal fanden sich zu diesem Funkspiel eine Reihe ausgezeichneter Sprecher zusammen. G.