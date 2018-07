Inhalt Seite 1 — Griechenland hat recht große Pläne Seite 2 Auf einer Seite lesen

G., Athen, im August

Griechenlands Produktionsentwicklung verlief 1956 unbefriedigend; stagnierende Tendenzen in Industrie und Landwirtschaft waren vorherrschend. Es lag auf der Hand, daß die griechische Regierung über eine solche Entwicklung angesichts der geringen Beschäftigungsmöglichkeit und des niedrigen Lebensstandards nicht erfreut war. Darum hat dann auch Ministerpräsident Karamanlis das Steigern der industriellen und landwirtschaftlichen Produktion als das gegenwärtige Hauptanliegen der Wirtschaftspolitik in Griechenland bezeichnet. Die Bestrebungen der Regierung tendieren dabei nicht nur auf das Erreichen einer höheren Produktionsleistung, sondern auch auf ein Verbessern der Qualität und ein Senken der Preise. Von diesem Gesichtspunkt wird sich Athen vor allem deshalb leiten lassen, weil die beabsichtigte „Europäische Freihandelszone“ die griechische Industrie zwingt, unter allen Umständen und so bald wie möglich das internationale Niveau zu erreichen. Wohl hat die griechische Regierung beim „Europäischen Wirtschaftsrat“ beantragt, daß Griechenland – wenn es nicht in seinen wirtschaftlichen Grundlagen erschüttert werden soll – als „Entwicklungsland“ für eine Reihe von Jahren noch einen Sonderschutz für die Industrie braucht. Aber Regierungskreise sind sich auch darüber im klaren, daß Griechenland diese Rolle nicht ad infinitum spielen kann.

Zum Erreichen einer stärkeren Position aber ist Kapital notwendig. Daß in dieser Beziehung in Griechenland die Bäume nicht in den Himmel wachsen, liegt auf der Hand, wenn die relativ bescheidene Produktionskraft des Landes – das Sozialprodukt belief sich 1955 auf rund 36 Milliarden Drachmen – mit der Bevölkerung von 8 Mill. in Verbindung gebracht wird. Immerhin zeigen die fiskalische Lage und die Finanzsituation Griechenlands durchaus gesunde Züge und geben zu der Erwartung Anlaß, daß das Land seiner Industrie aus eigener Kraft manche Hilfe leisten kann:

Der ordentliche Staatshaushalt für 1957 ist ausgeglichen; für das Investitionsprogramm in Höhe von 1,9 Mrd. Drachmen können größtenteils Mittel aus der amerikanischen Hilfe herangezogen werden.

Die Währungssituation ist gesund; der Notenumlauf, der – wie gewöhnlich – zum Jahresende auf 6,15 Mrd. Drachmen gestiegen war, hat sich wieder vermindert; das gegenwärtige Volumen beträgt 5,54 Mrd. (November 1956 5,45 Mrd).

Die Preisentwicklung unterliegt seit Monaten nur geringen Schwankungen. So stieg z. B. der Lebenshaltungsindex im Verlauf des Jahres 1956 nur um 1 v. H.

Selbst die Kreditversorgung der Wirtschaft nahm – wenn auch für die Bedürfnisse noch lange nicht ausreichend – ständig zu. Im Verlauf des Jahres 1956 hat sich eine Ausweitung um 2,35 Mrd. Drachmen ergeben.