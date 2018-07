Inhalt Seite 1 — „Ich hoffe“, trat der General hinzu Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Martin Beheim-Schwarzbach

Das Werk Fritz von Unruhs, am Schlüsse seines neuen Buches angezeigt, umfaßt 35 Posten, einige davon unter ruhmvollen Bühnentiteln. Das legt die Frage nahe, wie es um den Namen dieses Schriftstellers heute bestellt ist. Es ist gegenwärtig ja so, daß der Dichterruhm einzelner Werke, selbst wenn sie bedeutende Erfolge erzielt haben, nicht lange mehr nachhallt, sondern immer aufs neue erobert werden muß; und gelingt dies nicht, so ist sein Autor im Nu ins Vergessen gesunken.

Die Stattlichkeit der Literaturpreise, die Unruh im Lauf seiner Zeit zuerkannt wurden, acht an der Zahl, sollte man nicht zu hoch veranschlagen; in der Regel zieht ein Preis fast automatisch weitere nach sich, weil die Jurys zu nachlässig zu sein pflegen, sich gewissenhaft umzutun, und sich lieber an schon vorliegende Preisverleihungen halten: Hat einer jenen bekommen, so wird er auch diesen schon verdienen, ohne daß eine Blamage riskiert wird.

Gleich nach dem Kriege stand Unruhs Stern hoch, er durfte, mutiger und ehrlicher Friedenskämpfer, als der er sich seinen Ruf erworben hat, in der Paulskirche, mit dem Goethepreis Frankfurts geschmückt, seine „Rede an die Deutschen“ halten – um wenige Jahre danach die bittere, aber doch jedem Autor heute geläufige Erfahrung zu machen, daß seine Laufbahn ein einziger Kampf gegen das Vergessenwerden ist. Unser Autor glaubte, die Demütigungen dieses Kampfes und Krampfes nicht länger hinnehmen zu dürfen; mit zorniger Schelte schüttelte er den bundesdeutschen Staub von den Füßen und kehrte in die Emigration nach Amerika zurück.

Was wir von dieser Geste, die den Dichter in den Verdacht überdurchschnittlicher Hybris bringt, zu halten haben, kann uns am ehesten die günstige Gelegenheit seines neuesten Werkes lehren –

Fritz von Unruh: „Der Sohn des Generals.“ Verlag Hans Carl, Nürnberg. 633 S., 18,50 DM

Mit ihm legt der heute 72jährige eine Kindheitsgeschichte vor, wie sie sich in seinen Leiden in der Plöner Kadettenanstalt zusammendrängt und spiegelt; und mit dieser Schilderung tritt er auch den Beweis an, daß es „ihn noch gibt“ und er im Kampfe gegen das Vergessenwerden noch rüstig ist, denn das Buch ist mit brennender Leidenschaft und getriebener Hast, die nichts Gealtertes hat, hingegen freilich nicht mit viel epischem Kunstverstand geschrieben.