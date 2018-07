Inhalt Seite 1 — Wichtig - und warum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sowjets gewinnen das Raketenrennen: Moskau gab die erfolgreiche Erprobung einer Rakete bekannt, mit der man jeden Teil der Welt erreichen könne. Daß der russische Weg schneller zum Ziel geführt haben könnte, hält man im Westen nicht für ausgeschlossen, doch weist man darauf hin, daß von der Erprobung einer Versuchsrakete bis zur Serienherstellung interkontinentaler Geschosse zu Kriegszwecken noch ein weiter Weg ist. US-Außenminister Dulles erklärte, er glaube nicht „an einen so gewaltigen Ruck vorwärts“ der Sowjets und halte das ost-westliche Mächtegleichgewicht vorerst für nicht gestört. Klar ist jedenfalls, daß die Tage der großen Bomber (und auch der sie bekämpfenden Düsenjäger) gezählt sind.

Abrüstungsgespräch gescheitert; Die Sowjetunion hat den jüngsten Abrüstungsvorschlag der Westmächte rundweg abgelehnt, der eine bedingte Einstellung der Kernwaffenversuche für die Dauer von zunächst zwei Jahren vorsah, Mit scharfen Angriffen auf die Westmächte, die er „Lügner“ nannte und eines „doppelten Spiels“ bezichtigte, verband der sowjetische Chefdelegierte Valerian Sorin die Forderung, die Lösung des Abrüstungsproblems jetzt einem Gremium zu übertragen, dem neben der Sowjetunion nicht nur die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada und Frankreich angehören, sondern darüber hinaus weitere Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, „die verschiedene Erdteile und verschiedene Gesellschaftssysteme vertreten“. Die seit März im Londoner Lancaster House geführten Abrüstungsgespräche dürfen damit als gescheitert gelten.

Politischer Fußball: Die Verweigerung der Einreisevisen für eine sowjetische Fußball-Elf durch das Bundesaußenminsterium wurde vor allem dadurch zu einem Wahlkampfpolitikum, daß die Bundesregierung das Thema auf die NATO abzuschieben versuchte, die Opposition brachte für die letzte Sitzurg des Bundestages eine Große Anfrage ein. Inzwischen ist Außenminister von Brentano von seiner ursprünglichen Entscheidung abgerückt.

Auf Ostberlin geflüchtet: Alfred Kantorowicz, der Literaturhistoriker der Ostberliner Universität, ist nach Westberlin geflüchtet und hat in einer Rundfunkansprache über den Sender Freies Berlin die Behörden der Bundesrepublik um Asyl gebeten. Kantorowicz gehörte zu den prominenten Gelehrten der DDR. Seit 1931 gehörte er der Kommunistischen Partei an; bereits im Februar 1933 verließ er Deutschland, kämpfte in Spanien, wurde in Frankreich bei Kriegsbeginn interniert und entkam 1940 nach Amerika, Kantorowicz’ Flucht ist ein Symptom für die hoffnungslose Lage der Intelligenz in der Sowjetzone.