Minister werden ist sehr schwer, Minister bleiben gar nicht sehr, so etwa ließe sich der Zustand gouvernementaler Nibelungentreue, dem wir vielerorts begegnen, beschreiben.

Es herrscht beispielsweise in der Bundesrepublik eine sehr weitreichende Übereinstimmung darüber, daß der derzeitige Bundesverkehrsminister die Erwartungen, die man seinerzeit an seine Amtsübernahme knüpfte, nicht erfüllt hat. Durch Äußerungen wie: der Verkehr müsse sich der Straße anpassen (statt umgekehrt), hat er Verwirrung gestiftet. Er hat eine Verkehrspolitik betrieben, die den eingestandenen Zweck hatte, Straßenbenutzer zu Schienenbenutzern umzuerziehen. Über alles kann man reden, auch über Tarifbegünstigungen der Bundesbahn, Sonntagsfahrverbot, Größen- und Gewichtsbeschränkung von Lastkraftwagen und Geschwindigkeitsbegrenzung, obwohl es allen Sachverständigen von vornherein klar war, daß man mit solchen Mitteln das bundesdeutsche Verkehrsleiden nicht kurieren konnte. Das wirksamste Mittel gegen das Verkehrselend ist noch immer der Straßenbau, aber wir haben noch nie davon gehört, daß der Minister um ein wirklich großzügiges Straßenbauprogramm gerungen hätte. Man hätte, wie gesagt, über alles reden können, selbst über Seebohms „Verkehrspolitik“. Aber er ist leider ein Mann, der in jeder sachlicher Kritik sofort einen persönlichen Angriff wittert.

Seine Antwort auf die scharfe, aber durchaus sachliche Kritik, die der Generaldirektor der Phoenix Gummiwerke, Otto A. Friedrich, an der Verkehrspolitik des Bundes geübt hatte (siehe DIE ZEIT Nr. 34 vom 22. August), war ein zweistündiger Pressevortrag der von persönlichen Angriffen gegen Friedrich strotzte. Er unterstellte dem Generaldirektor Vertretung von „Verbandsinteressen“ und er machte die wenig geschmackvolle Bemerkung, die Mehrzahl der Toten auf der Straße entstehe durch Unfälle der schweren Lastwagen, für die die Firma Phoenix (die Friedrich vertritt) 70 v. H. der Reifen liefere. Seebohm fügte hinzu, er mache „trotzdem“ Herrn Friedrich nicht für diese Toten verantwortlich. Das ist beruhigend, denn sonst könnte kein Hersteller von Autoteilen mehr ruhig schlafen (auch ohne Zündkerzen kann ein Auto nämlich nicht fahren).

Ferner warf Seebohm Friedrich „Verletzung der demokratischen Grundregeln“ vor und behauptete, Friedrichs Gedanken bewegten sich „in Richtung auf einen Ständestaat im Sinne von Othmar Spann“, also eine Wiederbelebung des mittelalterlichen Ständestaats (Geistlichkeit, Adel, Bürgertum). Oder sollte er an den Stand der Reifenfabrikanten, Fernlastfahrer oder Straßenbenutzer gedacht haben?

Herr Seebohm sagte weiter in seinem Pressevortrag, er bedürfe in seinem Amt „nur des Vertrauens des Kanzlers“ und nicht des Vertrauens der Verkehrsträger. Ein sonderbarer Ausspruch im Munde eines Mannes, der kurz zuvor einem politischen Gegner mangelnde Beachtung der demokratischen Grundregeln vorgeworfen hatte.

Glücklicherweise weiß der Bundeskanzler, daß er das Vertrauen auch der Verkehrsträger nötig hat; aber weiß er auch, einer wie starken Belastung er dieses Vertrauen aussetzen würde, wenn der Verkehrsminister im dritten Kabinett Adenauer wiederum Seebohm hieße? ll